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Gündem Erdoğandan Pençe-Kaplan Operasyonu şehidinin ailesine başsağlığı mesajı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe-Kaplan Operasyonu şehidinin ailesine başsağlığı mesajı

Erdoğan'dan Pençe-Kaplan Operasyonu şehidinin ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Kartal Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Teğmen Yunus Gül'ün ailesine başsağlığı diledi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehidin ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehidin ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Pençe Kartal Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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