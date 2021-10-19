Erdoğan’dan sömürge düzenine tepki: Korktukça zulüm Afrika’yı sarar

Angola’ya resmi ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısına katıldı.

İHA VE SİHA TALEBİ

İki ülke arasındaki savunma sanayii işbirliği konusunda yönetilen soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Özellikle teşekkür ediyorum. Savunma sanayii noktasında 3 ay önce Türkiye’ye yaptıkları ziyarette, özellikle İHA’larla ve SİHA’larla alakalı talepleri olmuştu. Bu konuları görüşelim demiştik. Daha sonra yine aynı şekilde zırhlı taşıyıcılarla ilgili olarak bazı görüşmeler yaptık.” diye cevap verdi.

FRANSA, AFRİKA’YI SÖMÜRGE KITASI OLARAK KULLANDI

Adil bir dünya konusunda yöneltilen bir soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle cevap verdi; “Birlikte adil bir dünya mümkün derken, bildiğiniz gibi Afrika kıtası yıllar yılı sömürülmüştür. Şu anda Angola’dayız. Angola, 400 yılı aşkın maalesef Portekiz tarafından sömürülmüş bir ülkedir. Angola’nın dışında Afrika ülkelerinin birçoğunun yeraltı kaynakları maalesef Batı tarafından sömürülmüştür. Adaletsiz bir yaklaşımın çok açık ortaya koyduğu neticelerden en önemlisi Fransa’dır. Fransa, Afrika’yı adeta bir sömürge kıtası olarak kullanmıştır. Buralarda nice insanlar öldürülmüştür. Yüzbinlerce insan buralarda öldürülmüştür. Başta Cezayir ve Ruanda olmak üzere, bu insanlar öldürülürken kimsenin sesi çıktı mı? Zalim bir yapı, adil olmayan bir yapı ve bu adil olmayan yapı zulmünü devam ettirmiştir. Adil bir dünya talebimiz var. Adil bir dünya için de el ele vermemiz lazım. Korkmamak gerekiyor. Korktukça bu zulüm, tüm Afrika’yı kuşatacaktır. Bununla birlikte, ayağa kalkmak gerekiyor, haklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor.”

REKLAM

TARİHİ NİTELİKTE BİR ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısının ardından Angola Ulusal Meclisi’nde yapılan özel oturumda hitap etti. Erdoğan konuşmasında “Tarihinde sömürgecilik lekesi bulunmayan, kolonyalism utancı olmayan bir milletiz. Bunun yanında bir asır önce zaferle taçlandırdığı İstiklal Harbi’ni dönemin emperyalist güçlerine karşı yürütmüş bir ülkeyiz. Bugün de dünya 5’ten büyüktür diyerek küresel sistemdeki adaletsizliklere karşı mücadele ediyoruz” dedi. Erdoğan, konuşmasını bitirirken Angola’nın milli kahramanı Aguştinyu Netu’nun, “Anacığım, yurdum/Şimdi değiştik artık/Kendimiz kurtardık/Boynumuzu boyunduruktan/Ve dönüşü yok artık bu yolun.” dizelerini okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Meclisi’nin özel oturumundaki hitabının ardından Angola’nın ilk Devlet Başkanı Dr. Antonio Agostinho Neto’nun anıt mezarını ziyaret etti. Erdoğan, anıt mezara çelenk bırakmasının ardından şeref defterini imzaladı.

REKLAM

En çok büyüyen ikinci ülkeyiz

Türkiye-Angola İş Forumu’na katılan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, “Salgının zirvesi diyebileceğimiz 2020 yılında birçok G20 ülkesi havlu atarken biz yüzde 1,8 ile en çok büyüyen ikinci ülke olduk. İnşallah 2021’i yüzde 9’luk bir büyümeyle tamamlamayı öngörüyoruz.” dedi. Göreve geldiklerinde Afrika’da 12 olan büyükelçilik sayısını 43’e çıkardıklarını hatırlatan Erdoğan, “Dünyadaki en büyük diplomatik temsilciliğimizi bir Afrika ülkesinde açtık” şeklinde konuştu. İnsansız hava araçları teknolojilerinde dünyanın en başarılı üç ülkesi arasında olduklarını vurgulayan Erdoğan, “Dünyada kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini yapabilen 10 ülke içinde yer alıyoruz” dedi.

DÜNYA Fransa Erdoğan'ın Afrika ziyaretinden rahatsız: Türkiye tam bir güç politikası sergiliyor

Türk yatırımcılara Angola kapı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Angola ziyareti kapsamında başkent Luanda’daki imza töreni sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Lourenço, ziyaret kapsamında iki ülke arasında farklı alanlarda anlaşmalar imzalandığını söyledi. Lourenço, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ediyoruz ve bu iş birliğine çok güzel bir şekilde bakıyoruz. Gelecek, Türkiye ve Angola için iyi olacak.” ifadelerini kullandı. Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Luanda seferlerine başladığını hatırlatan Lourenço, iki ülke ilişkilerinin 3 ay gibi kısa sürede hızla ilerlediğine dikkati çekti. Lourenço, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı burada kabul ettiğimiz için onur duyuyoruz. Ben önce Türkiye’ye ziyarette bulunmuştum. 3 ay önce Ankara’daydım ve samimi bir şekilde dostluklarımızı pekiştirdik. Oradaki ziyaretimizde önemli iş birliği anlaşmaları imzaladık. Bu ziyarette de yine birkaç önemli anlaşmayı biraz önce imzaladık.” diye konuştu.

THY’nin Luanda seferlerini haftada 2 kez düzenleyeceği bilgisini paylaşan Lourenço, bu seferlerin Angola için çok önemli olduğunu ve iki ülke insanlarını birbirine yakınlaştıracağını vurguladı.

İKİ ÜLKE DE KAZANACAK

Angola’nın Türk yatırımcılar için önemine işaret eden Lourenço, Türk yatırımcıların Angola’ya gelmesiyle diğer ülkelerde de ticaret ve yatırım yapma imkanı bulabileceklerinin altını çizdi. Lourenço, “Afrika ülkeleri arasında Angola daha iyi ve modern olmaya çalışıyor. Türkiye’nin buraya gelmesiyle iki ülke için kazanımlarımız olacağı gibi bölgedeki diğer ülkelerde de üretim ve satış yapabileceğiz.” dedi.

REKLAM

7 imza

Basın toplantısı öncesinde Türkiye ile Angola arasında anlaşmalar imzalandı. TRT ile Angola Devlet Radyosu arasında iş birliği protokolü, Gümrük Kollarında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması, iki ülke arasında Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu Kurulmasına Dair Ortak Deklarasyon, tarım ve eğitim alanında iş birliği anlaşması, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Angola Sanayi ve Ticaret Bakanlığı arasında mutabakat zaptı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Angola Cumhuriyeti Kültür, Turizm ve Çevre Bakanlığı arasında turizm alanında iş birliği mutabakat zaptı imzalandı.