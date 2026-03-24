Erhan Afyoncu'dan 'Teğmenleri video çektirip Cumhurbaşkanı'na izletti' iddialarına yalanlama

30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu’nda, sahneye çıkan cuntacılar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı mezuniyet töreninden sonra korsan bir tören daha düzenlemişti. Bir grup cuntacı teğmen sıralı komutanlarının ‘yasak’ olduğunu belirtmesine rağmen 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kaldırılan ve 28 Şubat sürecinin ürünü olan ‘subaylık yeminini’ etmişti.

Korsan yemindeki “Karşılarında bizi bulacak”, “Kılıçlarımız keskin ve hazır olacaktır” gibi ifadeler askeri cunta bildirilerini çağrıştırmıştı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, töreni organize eden teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş ve Batuhan Gazi Kılıç’ın TSK’yla ilişiğini kesmişti.

Milli Savunma Bakanlığı da KHO’da binbaşı rütbesindeki “bölük”, yarbay rütbesindeki “tabur” ve albay rütbesindeki “alay komutan vekili”ni ihraç etmişti.

'Teğmenleri video çektirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a izlettiler' yalanı

İhraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu’nun avukatlarından Namık Öztürk, duruşmada, ' Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu’nun yaşananlara ilişkin fotoğraf ve video çektirip bu kayıtları basına servis ettiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “Bu kılıçlar size çekiliyor” dediği, bunun rektörlüğünün devamı için kurguladığını beyan ettiği' şeklinde iddialarda bulundu.

Öztürk'ün açıklamalarının yer aldığı haber, kısa sürede birçok platformda ve sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

MSÜ Rektörü Afyoncu'dan iddialara yalanlama: Avukatın kararsızlıkları, yalan olduğunun kanıtı

Haberlere ilişkin bir açıklama yayınlayan ve iddiaları kesin bir dille yalanlayan MSÜ Rektörü Afyoncu, dava ile ilgili belge ve duruşma zaptında böyle bir beyana rastlanmadığını vurgulayıp; haberin yayınladığı platformdaki çelişkilere işaret etti.

"Öztürk’ün mahkemeye hitaben hakkımda asılsız suçlamalarda bulunurken 'Doğru, yanlış...' şeklinde sözler kullandığını yazması, yani iddialarında bilgi sahibi olmamaktan doğan bir kararsızlık ifadesinin bulunduğunu açıkça ifade etmesi"ne işaret eden Afyoncu, "Öztürk’’ün söylediklerinin yalan ve iftira olduğunun kanıtıdır." deyip yasal yollara başvuracağını bildirdi.

"Atatürkçü geçinen çevreler FETÖ yalanlarına alet oluyor"

Afyoncu açıklamasında şunları dile getirdi:

"Suç teşkil eden beyanların sahipleri ve gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacak ve hukukumu korumak için yasal yollara başvuracağım.

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında FETÖ’nün yıllar boyu devam eden tahribatına uğramış olan askerî eğitim kurumları ayağa kaldırılmış ve darbenin ardından kurulan Milli Savunma Üniversitesi, TSK’ya bugüne kadar 62 bin subay, astsubay ve kurmay subay yetiştirmiştir.

Bu gelişmeleri hazmedemeyen hain FETÖ mensupları yalanlarına, iftiralarına, karalama kampanyalarına ve kara propagandalarına devam etmekte, Atatürkçü geçinen ve FETÖ ile mücadele ettiğini iddia eden bazı kişiler ile çevreler de bu yalanlara alet olmaktadır.

Atılan iftiralar beni Türk Milleti’ne ve devletine hizmet yolundan geri döndürmeyecek, Millî Savunma Üniversitesi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sadece ve sadece Türk devletine bağlı, demokrasinin ve seçilmiş millet iradesinin emrinde nitelikli subaylar ile astsubaylar yetiştirmeye devam edecektir."







