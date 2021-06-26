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POLİTİKA

Erol Mütercimler'den Kanal İstanbul yorumu: Dünyada deniz taşımacılığı mı kaldı?

Geçmişte İmam Hatiplilere yönelik çirkin iftiralarda bulunmasıyla gündeme gelen Erol Mütercimler, "Dünyada deniz taşımacılığı mı kaldı?" diyerek Kanal İstanbul Projesi’ni eleştirdi. Dünya ticaretinin yüzde 80’den fazlasının deniz yoluyla gerçekleştirilmesine rağmen Mütercimler, "Dünyada taşımacılık şu an artık gemiler yoluyla değil hava yoluyla yapılmakta. Drone’lar geliştiriliyor. Artık taşımacılık sistemi başka bir yere götürülüyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erol Mütercimlerden Kanal İstanbul yorumu: Dünyada deniz taşımacılığı mı kaldı?
Erol Mütercimler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Haziran 2011’de duyurduğu tarihi proje Kanal İstanbul’da ilk kazma bugün vuruluyor.

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Türkiye düşmanları için kara gün

Türkiye’yi büyütecek ve kalkındıracak bütün yatırımlar öncesi olduğu gibi Kanal İstanbul için düzenlenecek tören öncesi (Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni) yine birbirinden farklı argümanlarla proje karşıtı açıklamalar yapılıyor.

Dünya ticaretinin yüzde 80'i deniz yoluyla

Son olarak Halk TV'de yayınlanan Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi'nin konuğu olan gazeteci ve akademisyen Erol Mütercimler, dünya ticaretinin yüzde 80’den fazlasının deniz yoluyla gerçekleştirilmesine rağmen "Dünyada deniz taşımacılığı mı kaldı?" diyerek projeyi eleştirdi.

Erol Mütercimler Kanal İstanbul için ne dedi?

Mütercimler, "Dünyada taşımacılık şu an artık gemiler yoluyla değil hava yoluyla yapılmakta. Drone’lar geliştiriliyor. Artık taşımacılık sistemi başka bir yere götürülüyor" ifadelerini kullandı.

İmam hatiplileri hedef almıştı

Yazar Erol Mütercimler, Haber Global'de katıldığı yayında imam hatiplilerle ilgili tepki toplayan ifadeler kullanmıştı. Mütercimler imam hatip mezunlarını işaret ederek: 'Buradan mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor' dedi.

Mütercimler: İmam hatiplerden mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor
OYNAT 00:30
Mütercimler: İmam hatiplerden mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor
Yazar Erol Mütercimler, Haber Global'de katıldığı yayında imam hatiplilerle ilgili tepki toplayan ifadeler kullandı. Mütercimler imam hatip mezunlarını işaret ederek: 'Buradan mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor' dedi. Sosyal medyada gündem olan o sözlerle ilgili Mütercimlere 'özür dile' çağrısı yapıldı.

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