Ersin Tatar ve Çavuşoğlu'ndan ortak açıklama: Kıbrıs görüşmelerinden sonuç çıkmadı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de ortak basın toplantısı düzenledi.

#CANLI Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İki ay sonra yine aynı formatta Cenevre veya New York'ta bir toplantı düşünülüyor. Kalıcı bir çözümden yanayız.https://t.co/AUsr37PBqQ — Yeni Şafak (@yenisafak) April 29, 2021

Ersin Tatar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Eski şartlarda masaya oturmamızın bir anlamı olmayacak. Rum tarafının amacı Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamı.

Rum tarafı kendi isteğinin gerçekleşmesini istiyor. Egemen eşitliğe dayalı talebimizden vazgeçmeyeceğiz.

Rum Kesimi'nin amacı, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamı ve anayasal değişiklikle Kıbrıslı Türklerin buna yama edilmesidir.

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Eşitliğe dayalı ve eşit statü tanınmadan eski şartlarda masaya oturmamız ve resmi görüşmelere başlamamızın anlamı olmaz.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Rum yönetimi lideri yeni bir vizyon getiremedi. Toplantıya yeni bir vizyon getiremedi. Takılmış plak gibi eski söylemlerini tekrarladı.

Egemen eşitlik tanınırsa yeni bir süreç başlayabilir.

GKRY tutumunda hiçbir değişiklik yok. Rum yönetimi lideri gündemi değiştirmek için Maraş'ın ve Ercan Havaalanının BM kontrolüne, Gazimagosa limanının da AB kontrolüne verilmesini teklif etme cüretini gösterdi.

Yeni bir süreç başlatacak ortak zemin bulunamadı.

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KKTC'nin egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm önerisine çok güçlü bir şekilde destek vermeye devam edeceğiz.

BM birkaç ay sonra yeni 5+1 toplantı hedefliyor.

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