Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Ersin Tatar ve Çavuşoğlundan ortak açıklama Kıbrıs görüşmelerinden sonuç çıkmadı
POLİTİKA

Ersin Tatar ve Çavuşoğlu'ndan ortak açıklama: Kıbrıs görüşmelerinden sonuç çıkmadı

İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansı sonrası KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de ortak basın toplantısı düzenledi. Rum tarafının kendi isteğinin gerçekleşmesini istediğini belirten Tatar, "Egemen eşitliğe dayalı talebimizden vazgeçmeyeceğiz. Rum Kesimi'nin amacı, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamı ve anayasal değişiklikle Kıbrıslı Türklerin buna yama edilmesidir" dedi. Bakan Çavuşoğlu ise müzakerelerden bir sonuç çıkmadığını belirterek, "Rum yönetimi lideri yeni bir vizyon getiremedi. Takılmış plak gibi eski söylemlerini tekrarladı. "KKTC'nin bağımsızlığı, egemenliği ve eşitliği konusunda ödün vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Ersin Tatar ve Çavuşoğlundan ortak açıklama: Kıbrıs görüşmelerinden sonuç çıkmadı
Çavuşoğlu ve Tatar

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Ersin Tatar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Eski şartlarda masaya oturmamızın bir anlamı olmayacak. Rum tarafının amacı Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamı.

Rum tarafı kendi isteğinin gerçekleşmesini istiyor. Egemen eşitliğe dayalı talebimizden vazgeçmeyeceğiz.

Rum Kesimi'nin amacı, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamı ve anayasal değişiklikle Kıbrıslı Türklerin buna yama edilmesidir.

Eşitliğe dayalı ve eşit statü tanınmadan eski şartlarda masaya oturmamız ve resmi görüşmelere başlamamızın anlamı olmaz.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Rum yönetimi lideri yeni bir vizyon getiremedi. Toplantıya yeni bir vizyon getiremedi. Takılmış plak gibi eski söylemlerini tekrarladı.

Egemen eşitlik tanınırsa yeni bir süreç başlayabilir.

GKRY tutumunda hiçbir değişiklik yok. Rum yönetimi lideri gündemi değiştirmek için Maraş'ın ve Ercan Havaalanının BM kontrolüne, Gazimagosa limanının da AB kontrolüne verilmesini teklif etme cüretini gösterdi.

Yeni bir süreç başlatacak ortak zemin bulunamadı.

KKTC'nin egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm önerisine çok güçlü bir şekilde destek vermeye devam edeceğiz.

BM birkaç ay sonra yeni 5+1 toplantı hedefliyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan kalıcı çözüm için BM'ye 6 maddelik öneri
GÜNDEM
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan kalıcı çözüm için BM'ye 6 maddelik öneri

Kıbrıs konferansı başladı
DÜNYA
Kıbrıs konferansı başladı

450 yıllık Türk yurdu Kıbrıs korkunç bir planla karşı karşıya
GÜNDEM
450 yıllık Türk yurdu Kıbrıs korkunç bir planla karşı karşıya

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar TVNET'e konuştu: Garantörlük hakları Türkiye’nindir
GÜNDEM
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar TVNET'e konuştu: Garantörlük hakları Türkiye’nindir

İngiliz basını: İngiltere KKTC'yi bağımsız bir ülke olarak tanımayı düşünüyor
DÜNYA
İngiliz basını: İngiltere KKTC'yi bağımsız bir ülke olarak tanımayı düşünüyor

Kıbrıs konferansı başladı
DÜNYA
Kıbrıs konferansı başladı
Abone Ol Google News
Yasak öncesi korkutan görüntü

Yasak öncesi korkutan görüntü

​Kırmızı kategorideki şehirde yasaklar yanlış anlaşıldı.
Görüntülü doğum

Görüntülü doğum

​Yoldaki eşeğe veterinerle konuşarak doğum yaptırdı.
Tam kapanmada açık tutulacak

Sağlık Bakanlığından yeni genelge

Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan ortak açıklama.

Areda Piar 'halk ekmek' araştırmasının sonuçları açıkladı.

​Mevlüt Çavuşoğlu ve Fahrettin Koca Rusya'ya gidecek

İçişleri'nden yeni genelge

İçişleri'nden yeni genelge

Görev belgesi düzenlenmesine dair merak edilenler açıklandı.

Elazığ'da heyecanlandıran keşif

Elazığ'da heyecanlandıran keşif

Köylüler buldu: Hayal bile edemeyeceğimiz bir yer.

​Elektrik ve doğal gaz faturaları için sürpriz karar

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.