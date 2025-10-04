Yeni Şafak
Erzincan'da durdurulan araçta narkotik köpeği buldu: Oyuncak bebekten uyuşturucu çıktı

Erzincan'da durdurulan araçta narkotik köpeği buldu: Oyuncak bebekten uyuşturucu çıktı

50 parça halinde bez parçasına emdirilmiş sentetik cannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.
50 parça halinde bez parçasına emdirilmiş sentetik cannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.

Erzincan’da durdurulan araçta narkotik köpeği destekli yapılan aramada oyuncak bebeğin içerisine saklanmış toplamda 49 bin 500 kullanımlık sentetik cannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda; Uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; şüphe üzerine durdurulan 34 plakalı araçta yapılan aramada; 50 parça halinde bez parçasına emdirilmiş (toplamda 49 bin 500 kullanımlık) sentetik cannabinoid (bonzai) maddesi, daralı ağırlığı toplam 256,20 gram sentetik cannabinoid (Bonzai) hammaddesi ele geçirildi.


H.T.K. ve S.K. isimli şahıslara T.C.K. 188. maddesi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem yapılarak adli mercilere sevk edildi. S.K. isimli şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.





#erzincan
#uyuşturucu
#oyuncak bebek
