Erzincan'da durdurulan araçta narkotik köpeği buldu: Oyuncak bebekten uyuşturucu çıktı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda; Uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; şüphe üzerine durdurulan 34 plakalı araçta yapılan aramada; 50 parça halinde bez parçasına emdirilmiş (toplamda 49 bin 500 kullanımlık) sentetik cannabinoid (bonzai) maddesi, daralı ağırlığı toplam 256,20 gram sentetik cannabinoid (Bonzai) hammaddesi ele geçirildi.