Erzurum'da 28 şüpheliye kaçakçılık suçundan işlem yapıldı

16:035/11/2025, Çarşamba
AA
Erzurum'da 28 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
Erzurum'da 28 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Erzurum'da kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 28 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, il genelinde ekim ayı içinde kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda, 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 413 fişeği ve 10 şarjör, 408 muhtelif fişek, 10 muhtelif şarjör, ruhsatsız 5 tabanca ile 3 av tüfeği ele geçirdi.

Ekiplerin çalışmalarında 5 kilogram sahte altın, 3 dedektör, 60 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ve 63 elektronik sigara da ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonlar neticesinde 28 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.




#AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği
#Erzurum
#jandarma
#sahte altın
