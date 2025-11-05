Erzurum'da 28 şüpheliye kaçakçılık suçundan işlem yapıldı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, il genelinde ekim ayı içinde kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda, 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 413 fişeği ve 10 şarjör, 408 muhtelif fişek, 10 muhtelif şarjör, ruhsatsız 5 tabanca ile 3 av tüfeği ele geçirdi.