Erzurum'da 3 noktada orman yangını: 2'si kontrol altına alındı

Erzurum'da tek noktada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle 3 farklı noktaya sıçradı. İki bölgede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Erzurum'un Şenkaya ilçesinde çıkan orman yangınlarının ikisi kontrol altına alındı, birine müdahaleye devam ediliyor.
Kılıçboğazı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Tek noktada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle Değirmendere, Dolunay ve Çamlıalan mahallelerinde 3 farklı noktaya sıçradı.
Bölgeye, Şenkaya ilçesinin yanı sıra Oltu ilçesi ile Ardahan'ın Göle ilçesinden de ekipler sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesinin ardından yangınlardan ikisi kontrol altına alındı, birine müdahale sürüyor.