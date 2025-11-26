Erzurum’da feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Erzurum - Aşkale karayolu Bölge İdare Mahkemesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre 25 AP 220 plakalı otomobil aynı istikamette seyreden 25 AAV 503 plakalı canlı hayvan yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta hurdaya döndü. Araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılardan Y.İ. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken diğer iki kişinin tedavilerine devam ediliyor