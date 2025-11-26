Yeni Şafak
Erzurum’da feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Erzurum’da feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

26/11/2025, Çarşamba
Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü.
Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü.

Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum - Aşkale karayolu Bölge İdare Mahkemesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre 25 AP 220 plakalı otomobil aynı istikamette seyreden 25 AAV 503 plakalı canlı hayvan yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta hurdaya döndü. Araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılardan Y.İ. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken diğer iki kişinin tedavilerine devam ediliyor


Olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, ağır yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.




#Erzurum
#trafik kazası
#Erzurum - Aşkale karayolu
