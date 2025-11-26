Endonezya'da meydana gelen selde 10 kişi hayatını kaybetti

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda şiddetli yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Selde 10 kişinin hayatını kaybettiği ve kaybolanlar için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
