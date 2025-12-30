Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzurum
Erzurum'da tır ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Erzurum'da tır ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

15:2330/12/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Erzurum'un Şenkaya ilçesinde tır ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri gönderildi.
Erzurum'un Şenkaya ilçesinde tır ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri gönderildi.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde tır ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. M.D. (24) idaresindeki 06 P 7056 plakalı SUV tipi araç, Hoş Mahallesi mevkisinde Z.A'nın (33) kullandığı 33 AUN 758 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile K.G.A. (24), Y.A. (24), F.A. (23) ve M.N.G. (21) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri gönderildi. Yaralılar, itfaiye erlerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 6 yaralıdan askeri personel olduğu öğrenilen sürücü M.D. ile F.A. ve K.G.A'nın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.


Jandarma ve polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda buzlanma etkili oluyor.



#Ambulans
#Erzurum
#jandarma
#polis
#suv araç
#TIR
#yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şırnak TOKİ sosyal konut kura çekiliş sonuçları isim listesi: Cizre, Beytüşşebap, İdil, Silopi, Uludere ve Güçlükonak 500 bin konut kurası yapıldı