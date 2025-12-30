Erzurum'da tır ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Kazada sürücüler ile K.G.A. (24), Y.A. (24), F.A. (23) ve M.N.G. (21) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri gönderildi. Yaralılar, itfaiye erlerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 6 yaralıdan askeri personel olduğu öğrenilen sürücü M.D. ile F.A. ve K.G.A'nın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.