ESHOT’ta zarar 5 yılda 37 kat arttı

Sayıştay’ın denetim raporuna göre ESHOT, 2019-2024 tarihleri arasında 2022 hariç her yıl zarar etti. Gelirleri giderlerini karşılayamaz hale düşen kurum, faaliyetlerini büyük ölçüde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden aktarılan bağış ve yardımlarla sürdürüyor.

2024’te ESHOT’un toplam geliri 7 milyar 6 milyon TL, toplam gideri ise 10 milyar 234 milyon TL olarak gerçekleşti. Rapora göre ESHOT’un 2019’da yaklaşık 86 milyon TL olan zararı, 5 yılda 37 kat artarak 2024 sonunda 3 milyar 228 milyon TL’ye çıktı. Aynı dönemde gelirlerin giderleri karşılama oranı da yüzde 92’den yüzde 68’e geriledi.

KAYNAK AKMASA HİZMET DURUR

ESHOT'un, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağımlılığı giderek artıyor. 2019-2024 arasında belediyeden aktarılan toplam kaynak 12 milyar 102 milyon TL’ye ulaştı. 2024’te aktarılan tutar ise 4 milyar 7 milyon TL oldu. Belediyeden gelen kaynağın toplam gelirler içindeki payı 2019’da yüzde 51’ken 2024’te yüzde 67’ye çıktı. Buna göre ESHOT’un kendi öz gelirlerinin payı yüzde 33’ün altına düştü.

Sayıştay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mali yapısında bozulma yaşanması veya kaynak aktarımında aksama olması durumunda ESHOT’un toplu ulaşım hizmetlerini sürdürmekte zorlanabileceği uyarısında bulundu. Raporda, mali yapıyı toparlayacak yapısal düzenlemelere ihtiyaç olduğu değerlendirmesine yer verildi.







