CHP’de çift başlılık endişesi

CHP’de kurultay sonrası oluşturulan yeni yapılanma, parti içinde çift başlı yönetim ve artan bürokrasi eleştirilerini beraberinde getirdi. Parti içi muhalefet, 39’uncu Olağan Kurultay’ın ardından hayata geçirilen Merkez Yönetim Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu ayrımının bürokrasi yükünün artacağı görüşünde birleşiyor. Muhalifler, 'gölge kabine' olarak tanımlanan Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi’nin partiyi hantallaştırarak karar alma süreçlerini daha da yavaşlatacağını savunuyor.

İKİ AĞIRLIK MERKEZİ OLUŞTU

Yaşanan durumu değerlendiren bir partili, “Biri Söğütözü'ndeki CHP Genel Merkezi'ndeki diğeri eski Genel Merkez’in bulunduğu Çevre Sokak'ta olmak üzere iki farklı ağırlık merkezi oluşturuldu. Bunların birbiriyle olan ilişkisinin ne ölçüde sağlıklı olacağını zaman gösterecek. Ama normalde de karar alma mekanizmaları yavaş işleyen bir partiye ek bir yük daha bindirildi” değerlendirmesinde bulundu.

YENİ MERKEZ İNŞA EDİLİYOR

Politika Kurulu Başkanlığı adı altında Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi’ne bağlı 17 ayrı kurulun oluşturulmasının da ‘kurumsallaşma’ olarak tanımlanmasına tepki gösteren partili, şunları söyledi: “Tek bir kurul yetmediği gibi her kurulun altında bir altkurul daha oluşturuldu. Kemal Kılıçdaroğlu'na ‘Danışmanlarla partiyi yönetiyor' eleştirisini yapanların geldiği nokta ortada. Şimdi her biri PM üyesi olan, kendi kurmay ekibini ve danışman kadrosunu oluşturacak ayrı bir yapı, adeta ikinci bir Genel Merkez olarak inşa ediliyor.”







