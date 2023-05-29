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Eşi kaza yaptı malının derdine düştü: 'Arabam gitti' diyerek otomobili tekmeledi

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Eşinin kaza yaptığını öğrenerek olay yerine gelen bir kişi ise araçtaki hasarı görünce ''Arabam gitti. Bak ya bak'' diyerek ön tampona tekme attı. Çevredekiler ise ''Çoluğundan çocuğundan değerli değil. Sakin olalım'' diyerek otomobilinin derdine düşen adamı sakinleştirmeye çalıştı.

18:40 . 29/05/2023 Pazartesi
DHA
Aksaray'da bir vatandaş, eşi kaza yaptıktan sonra otomobilini tekmeledi.

Aksaray'da bir vatandaş, eşi kaza yaptıktan sonra otomobilini tekmeledi.

Aksaray’da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Sürücü Şenay K.'nin kaza yaptığını duyup gelen eşi Eray K., araçtaki hasarı görünce ''Arabam gitti. Bak ya bak'' diyerek ön tampona tekme attı. Çevredekiler ise ''Çoluğundan çocuğundan değerli değil. Sakin olalım'' diye Eray K.'yi sakinleştirmeye çalıştı. 

Kaza, saat 15.00 sıralarında Küçük Bölcek Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda kavşakta meydana geldi. Şenay K. (30) yönetimindeki 68 EK 474 plakalı otomobil kavşakta Hasan Hüseyin D.'nin (30) kullandığı 68 BF 131 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden Hasan Hüseyin D.'nin yanındaki eşi Arzu D. (30) yaralandı. Yaralı Arzu D., ihbarla çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Hüseyin D. ve diğer sürücü Şenay K. ile 2 çocuğu kazadan yara almadan kurtuldu. 

Eşine kızıp aracını tekmeledi

Sürücü Şenay K.'nin kaza yaptığını duyup gelen eşi Eray K., araçtaki hasarı görünce  ''Arabam gitti. Bak ya bak'' diyerek ön tampona tekme attı. Çevredekiler ise ''Çoluğundan çocuğundan değerli değil. Sakin olalım'' diye Eray K.'yi sakinleştirmeye çalıştı. Polis de Eray K.'yi aracın başından uzaklaştırıp, sakinleştirmek istedi. Bu sırada sürücü Şenay K.'nin kucağındaki çocuğu ağlamaya başladı. Diğer sürücü Hasan Hüseyin D.'nin ise otomobilini yeni satın aldığı ve eşiyle birlikte pikniğe gitmek için yola çıktıkları öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



#Aksaray
#Kaza
#Cumhuriyet Bulvarı
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