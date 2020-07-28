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Gündem Eşini darp eden Işık HDPden ihraç edilmek yerine iki yıl süreyle uzaklaştırıldı
POLİTİKA

Eşini darp eden Işık HDP'den ihraç edilmek yerine iki yıl süreyle uzaklaştırıldı

Eşini feci şekilde darp ederek Türkiye'nin gündemine oturan HDP Muş Milletvekili Mensur Işık hakkında karar verildi. Merkez Disiplin Kurulu, dayakçı Işık'ı partiden ihraç etmek yerine iki yıl süreyle geçici uzaklaştırma cezası verdi. Açıklanan karar tartışma yarattı.

Haber Merkezi AA
HDP Muş Milletvekili Mensur Işık
HDP Muş Milletvekili Mensur Işık

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır'da partisinin Yerel Yönetimler Bürosu'nda gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. HDP Merkez Disiplin Kurulu'nun kendileri ile biraz önce Muş Milletvekili Işık'ın durumu ile ilgili bilgi paylaştığını aktaran Beştaş, şöyle konuştu: "Mensur Işık ile ilgili kamuoyunda eşine şiddet uyguladığı bilgisi yansıdı. Bugün Merkez Disiplin Kurulu yaptığı toplantıda karar aldı. Disiplin hukukumuz, 'kadının beyanı esastır' ilkesinden hareketle tarafları dinledi. Hem Mensur Işık'ı hem de eşini dinlendi. Aslında daha kısa sürede kararın çıkması yönünde kamuoyunda bir hassasiyet vardı. Savunmalar ve iddialar alındı. Merkez Disiplin Kurulumuz, Mensur Işık'a 2 yıl süreyle geçici çıkarma cezası verdi. Parti ile 2 yıl ilişkisi kesilmiştir. Bunu ilk kez Diyarbakır'dan açıklıyoruz."

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"Bizi de çok derinden üzmüş ve sarsmıştır"

HDP olarak kim tarafından ve kime uygulanırsa uygulansın şiddeti kabul etmeyeceklerini belirten Beştaş, aile içi ve toplumsal şiddet yönündeki mücadelenin öncülüğünü yürüten bir parti olarak bundan sonra da tutumlarının devam edeceğini vurguladı.

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  • Partisinden bir milletvekilinin böyle bir mesele ile anılmasından üzgün olduklarını işaret eden Beştaş, "Şiddet uygulaması bizi de çok derinden üzmüş ve sarsmıştır. Bu bizim bakışımızı ve tutumumuzu asla etkilememiştir. Bu konuda gerekirse öz eleştiriden kaçınmayacağız. Halkımıza bu konuda öz eleştirel yaklaşımımız devam edecektir. Çünkü şiddet kesinlikle hiçbir şekilde ıskalayacağımız, meşru göreceğimiz veya arkasında duracağımız bir olgu değildir." değerlendirmesinde bulundu.
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