Eşini darp eden Işık HDP'den ihraç edilmek yerine iki yıl süreyle uzaklaştırıldı

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır'da partisinin Yerel Yönetimler Bürosu'nda gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. HDP Merkez Disiplin Kurulu'nun kendileri ile biraz önce Muş Milletvekili Işık'ın durumu ile ilgili bilgi paylaştığını aktaran Beştaş, şöyle konuştu: "Mensur Işık ile ilgili kamuoyunda eşine şiddet uyguladığı bilgisi yansıdı. Bugün Merkez Disiplin Kurulu yaptığı toplantıda karar aldı. Disiplin hukukumuz, 'kadının beyanı esastır' ilkesinden hareketle tarafları dinledi. Hem Mensur Işık'ı hem de eşini dinlendi. Aslında daha kısa sürede kararın çıkması yönünde kamuoyunda bir hassasiyet vardı. Savunmalar ve iddialar alındı. Merkez Disiplin Kurulumuz, Mensur Işık'a 2 yıl süreyle geçici çıkarma cezası verdi. Parti ile 2 yıl ilişkisi kesilmiştir. Bunu ilk kez Diyarbakır'dan açıklıyoruz."

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HDP olarak kim tarafından ve kime uygulanırsa uygulansın şiddeti kabul etmeyeceklerini belirten Beştaş, aile içi ve toplumsal şiddet yönündeki mücadelenin öncülüğünü yürüten bir parti olarak bundan sonra da tutumlarının devam edeceğini vurguladı.

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