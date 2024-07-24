Eşitsizliğe biz son verdik

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki toplantıyla ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündemi değerlendirdi. Toplantıda bütün Avrupa'daki seçimleri değerlendiren bir sunum yapıldığını belirten Çelik, “Avrupa özelinde baktığımızda aşırı sağın yükselişinin bir bakıma balansının bozulmasını yakından takip ettiğimizi söylemek isterim. Demokrasinin dünyanın her tarafında güçlü olmasını savunduğumuz gibi Avrupa'da da güçlü olmasını ifade ediyoruz. Bu bakımdan çeşitli partilerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Türkiye ile ilgili çifte standartta, Gazze'de aşırı sağcıların Müslümanlara yönelik pasifizmde görüyoruz. Aşırı sağın yükselişi gibi bir durum ortaya çıkıyor” dedi.

“Birinci meselemiz Gazze'dir” ifadesini kullanan Çelik, “İsrail'in güvenli bölgelere bile saldırısı söz konusu. İsrail vahşetini sürdürmeye devam ediyor. Gelinen noktada İsrail'in güvenliğini sağlamaya yönelik değil, tam tersi tüm bölgenin güvenliğini tehdit eden saldırgan bir tutumu olduğu ortaya çıkmıştır. Pek çok devlet Filistin devletini de tanımıştır. Burada hep beraber göreceğiz ki ABD'de birçok kişi ayağa kalkacak, Netanyahu'yu ayakta alkışlayacak. Orada yapılan bu hareketin insanlık değerlerini ayaklar altına almak olduğunu tüm dünya görecek” diye konuştu.

TÜM KIBRIS’I YUTAMAYACAK

Yunanistan Ulusal Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türklerin Kıbrıs’ta işgalci olduğuna dair açıklamalarına tepki gösteren Çelik, şunları söyledi: “Kıbrıs Türk davasının önemli aşamalarından olan Barış Harekatı'nın 50. yılını kutladık. Yunan tarafından yapılan açıklamalardan da görüyoruz ki Kıbrıs konusuna sahip çıkmamız önemli. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi federal çözümün olmadığını tüm dünya görmektedir. Yunan Bakan’ın açıklamasının da federal yönde bir açıklama olmadığı, tüm Kıbrıs'ı yutmak olduğu görülmektedir. Ancak bu mümkün olmayacaktır.”

KARŞIMIZDA CHP VARDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Kürtler ben eşit hissetmiyorum diyorsa, onlar eşit hissedene kadar hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz” sözlerine tepki gösteren Çelik, şöyle devam etti: “Özel'in cümlesinin altını doldurması gerekir. Tarihi olarak geç kalınmış bir açıklama. Eşitsizlikle ilgili olan uygulamalar, eylemler AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından itibaren yaptığımız reformlarla, bütün yurttaşlarımızın kendi kimlikleri konusunda eşit haklara sahip olması, bütün vatandaşlarımıza yansıması şeklinde büyük adımlar attık. TRT'de bununla ilgili kanal açtık. Birçok yasaklar kalktı. Türkiye terörle mücadele, bu tip alanların yaratılmasında büyük işlere imza atıldı.

AK Parti eşitsizlik uygulamalarına son veren partidir. Biz bu adımları atarken yaptığım bir konuşmada Kürt vatandaşlarımıza karşı eşit olmayacak durumları kaldırırken karşımızda CHP'li milletvekilleri vardı. Özel'in açıklamaları Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü sorununu çözeceğiz gibi tarihi bir açıklama olmuştur. Zamanında biz bu meseleleri çözmek için önemli adımlar attık. Türkiye'de yurttaşlarımızın vatandaşlarımızın anayasal vatandaşlık konusunda daha fazla yararlanması için yüce Meclisimiz zaten çalışıyor.”

Erdoğan'dan tüm yasalar geçsin talimatı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulunu (MKYK) 2 ay aradan sonra topladı. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan MKYK üyelerinden Meclis'in kesintisiz çalıştırılmasını istedi. Meclis'in, gündemde bekleyen tüm yasaların yetiştirilene kadar çalışmasını ve milletvekillerinin yasama faaliyetlerine katılmasını istedi. Erdoğan, MKYK üyeleriyle toplantı halindeyken AK Parti tarafından TBMM Genel Kurulu'na çalışma önergesi verildi. Bu kapsamda Meclis'in Cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günü çalışması için önerge verildi. Kabul edilen önergeye göre, Meclis ay sonuna kadar kesintisiz çalışacak. Erdoğan, MKYK toplantısında grup yönetiminden gündeme bekleyen 5 yasa teklifinin de geçmesini istediğini ifade etti.

Düzenlemeyle insanımızı koruyoruz

Başıboş köpek düzenlemesine değinen Çelik şöyle devam etti: “Burada esas mesele, ortada bir problem yok da, biz onunla ilgili bir yasal düzenleme yapıyor, değiliz. İnsanımızın canını yakan bir mesele var. Bir hanımefendiye sokak köpeği saldırısı oldu. Arzu ettiğimiz şey bunları sokaklarımızda görmemek. Bunu bir katliam gibi göstermek haksızlıktır. Sahiplendirmeden tutun da barınaklara alınmasına kadar bir sürü eylem planı var. En sonunda herhangi bir hastalık yayma ya da saldırganlaşmış hayvanlarla ilgili bir düzenleme bu. Biz burada net bir tutum takınmalıyız. Herhangi bir şekilde sokakta saldırılara uğratılmasına karşı olunmalı. Bunu sadece şehir merkezlerinde gördüğümüz gibi kabullenmeyin. Bizim siyasetimizin gerisindeki, eksenindeki değerlerin esası bütün varoluşa saygı, merhamet şeklindedir. Arzumuz sokaklarımızın güvenli hale gelmesidir. Düzenleme ile insanımızı koruyoruz.

Esas mesele ortak akıl ile hareket etmek. Türkiye'nin sokakları güvenli hale gelecek. Yasayla ilgili birçok eylem planı oluşturulmuştur. Tutup da bunu farklı bir yere çekmenin lüzumu yoktur.”







