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Eski bakan Kutbettin Arzu Diyarbakır'da defnedildi

Yalova'da havuzda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu'nun cenazesi Diyarbakır'da toprağa verildi.

11:04 . 31/08/2023 Perşembe
DHA
Diyarbakır

Diyarbakır

TBMM
'de 23'üncü dönem milletvekilli yapan ve 63'üncü hükümette Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görev alan
Kutbettin Arzu
, tatilini geçirmek için gittiği Yalova'nın Termal ilçesindeki TBMM Atatürk Köşkü ve Yalova Termal Sosyal Tesisleri'ndeki sıcak su havuzunda hareketsiz bulundu. Çevredekilerin fark ettiği Arzu, sudan çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Arzu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yalova Valiliği’nce yapılan açıklamada, Arzu’nun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Kutbettin Arzu'nun cenazesi dün akşam saatlerinde İstanbul'dan uçakla memleketi Diyarbakır'a getirildi. Arzu'nun cenazesi, Diyarbakır Havalimanı'nda tören mangası eşliğinde cenaze aracına konularak, merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'na nakledildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Arzu'nun cenazesi, gece saatlerinde Çınar ilçesine bağlı İkizoluk Mahallesi'ndeki aile mezarlığına götürülerek gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Cenaze törenine Vali Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, ilçe kaymakamları, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, eski AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, partililer ve yakınları katıldı.




#Kutbettin Arzu
#Yalova
#cenaze
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