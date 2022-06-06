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POLİTİKA

Eski CHP'li Mehmet Sevigen: MİT TIR'ları belgelerini Kemal Kılıçdaroğlu verdi

CHP eski Genel Sekreteri ve Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, MİT TIR'ları kumpasıyla ilgili bomba bir açıklama yaptı. Sevigen, Enis Berberoğlu'na belgeleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiğini söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Eski CHPli Mehmet Sevigen: MİT TIRları belgelerini Kemal Kılıçdaroğlu verdi
Mehmet Sevigen

24 TV’de Esra Elönü’nün sunumuyla ekranlara gelen, ‘Arafta Sorular’ programının bu haftaki konuğu CHP eski Genel Sekreteri ve Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen oldu. Sevigen, partisi ve MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2017 yılında Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan 'adelet yürüyüşü' için, "Enis Berberoğlu için yapılmadı" diyen Sevigen, MİT TIR'ları davasına değindi.

  • Sevigen, davayla ilgili belgeleri Berberoğlu'na Kılıçdaroğlu'nun verdiğini söyledi.

Vatana ihanette MİT TIR’ları perdesi
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Vatana ihanette MİT TIR’ları perdesi

Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşünü Berberoğlu'nun konuşmaması için yaptığını da sözlerine ekleyen Sevigen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kılıçdaroğlu o yürüyüşü Enis Berberoğlu konuşmasın diye yaptı"

“(Adana’daki MİT TIR'ları belgelerini) Enis Berberoğlu’na kim verdi? Kemal Bey götürdü o belgeyi verdi… Kemal Bey, o yürüyüşü Enis Berberoğlu hapishanede konuşmasın diye yaptı. Bülent Tezcan’a vermişti… Bülent Tezcan da götürmüş (Enis Berberoğlu’na) vermiş. Bunu bilmeyen yok ki… Ama nereden, nasıl aldınız… Bir insan kendi ülkesini şikayet eder mi?..”

MİT tırları kumpası

Devlet içerisinde yuvalanan Fetullahçı teröristlerin kurduğu alçak kumpaslardan biri olan MİT TIR'ları olayında, hedef Türkiye'yi teröristlere destek veren bir ülke olarak göstermekti. Fetullahçı teröristler tarafından kurulan kumpasın ardından bazı belgeler Enis Berberoğlu tarafından Can Dündar'a servis edildiği öğrenilmişti.

Bu belgelerin Enis Berberoğlu'na da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından verildiği yıllar sonra itiraf edildi. Bilindiği üzere; Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara'dan İstanbul'a Adalet Yürüyüşü başlatmıştı. O günlerde Kılıçdaroğlu'nun Berberoğlu'nu neden bu kadar sahiplendiği merak ediliyordu.

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