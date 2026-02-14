Yeni Şafak
Eski CHP’li vekille teknede buluşmuşlar

04:0014/02/2026, Cumartesi
G: 14/02/2026, Cumartesi
Rana Almila Çakmak, Çetin Osman Budak.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması CHP’ye sıçradı.

Soruşturma dosyasına giren ifade tutanaklarına göre, 2025 yazında Bodrum açıklarında gerçekleştiği öne sürülen bir tekne buluşması mercek altına alındı. Dosya kapsamında tutuklu bulunan Melisa Gadiş ile Rana Almila Çakmak’ın savcılık ifadelerinde teknedeki kişinin eski CHP Antalya milletvekili Çetin Osman Budak olduğunu öne sürdü.

'RANA’NIN SEVGİLİSİYDİ'

Tutuklu şüpheli Melisa Gadiş, verdiği ek ifadesinde, “2025 yılının yaz ayında Rana Almila Çakmak ile işini daha sonra öğrendiğim CHP’li milletvekilinin teknesine gittim. Kendisi ile cinsel birlikteliğim olmadı. Rana Almila'nın erkek arkadaşı olmasından dolayı buraya gittim” dedi. Soruşturma dosyasında yer alan Rana Almila Çakmak ifadesinde ise, teknede bulunan kişinin Budak olduğu ifade etti. Çakmak, Budak ile emlak işi vesilesiyle tanıştığını, kendisine daire gösterdiğini ve sonrasında arkadaşlıklarının ilerleyerek sevgili olduklarını anlattı.

MEKANA GİTMİŞLER

Söz konusu güne dair ortaya çıkan videodaki kişinin kendisi olduğunu belirten Çakmak, teknede Melisa Gadiş ve Çisel Düzgören’in de bulunduğunu söyledi. Küçük tekneyle denize açıldıklarını, Bodrum’da “Opa” adlı mekâna gitmeyi planladıklarını aktaran Çakmak, Budak’ın yaşına ilişkin kendisine farklı bilgi verdiğini, kâğıt fabrikası sahibi ve 55 yaşında olduğunu söyledi.



#Uyuşturucu
#CHP
#Soruşturma
