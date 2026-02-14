Eski CHP’li vekille teknede buluşmuşlar

Soruşturma dosyasına giren ifade tutanaklarına göre, 2025 yazında Bodrum açıklarında gerçekleştiği öne sürülen bir tekne buluşması mercek altına alındı. Dosya kapsamında tutuklu bulunan Melisa Gadiş ile Rana Almila Çakmak’ın savcılık ifadelerinde teknedeki kişinin eski CHP Antalya milletvekili Çetin Osman Budak olduğunu öne sürdü.

Tutuklu şüpheli Melisa Gadiş, verdiği ek ifadesinde, “2025 yılının yaz ayında Rana Almila Çakmak ile işini daha sonra öğrendiğim CHP’li milletvekilinin teknesine gittim. Kendisi ile cinsel birlikteliğim olmadı. Rana Almila'nın erkek arkadaşı olmasından dolayı buraya gittim” dedi. Soruşturma dosyasında yer alan Rana Almila Çakmak ifadesinde ise, teknede bulunan kişinin Budak olduğu ifade etti. Çakmak, Budak ile emlak işi vesilesiyle tanıştığını, kendisine daire gösterdiğini ve sonrasında arkadaşlıklarının ilerleyerek sevgili olduklarını anlattı.