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Eski emniyet müdürü Necat Hepkon'un oğlu tefecilikle suçlanıyor

Eski emniyet müdürü Necat Hepkon'un oğlu tefecilikle suçlanıyor

13:0123/12/2024, Pazartesi
G: 23/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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İbrahim Hepkon tarafından dolandırıldığını iddia eden bazı mağdurlar, 'Teknesiyle yurtdışına kaçacak' şeklinde emniyete ihbarlarda bulunmuştu.
İbrahim Hepkon tarafından dolandırıldığını iddia eden bazı mağdurlar, 'Teknesiyle yurtdışına kaçacak' şeklinde emniyete ihbarlarda bulunmuştu.

Emekli emniyet amiri ve iş adamı Necat Hepkon'un oğlu İbrahim Hepkon'un adı 'tefecilik' suçlamasıyla gündeme geldi. 'Teknesiyle yurt dışına kaçacağı' ihbarı sonrası 11 Aralık'ta gözaltına alınan ve hakim karşısına çıkan İbrahim Hepkon hakkında karar verildi.

'Seferihisar'ın hamisi' olarak bilinen emekli emniyet amiri Necat Hepkon'un oğlu İbrahim Hepkon'un adı 'tefecilik' suçlamasına karıştı.


Gözaltına alındı

Hepkon'un Robert Koleji'nden mezun oğlu İbrahim Hepkon'un, 11 Aralık'ta hakkındaki tefecilik suçlamaları kapsamında başlayan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.


Yurtdışı yasağı getirildi

İstanbul Beşiktaş Ortaköy'deki evinde gözaltına alınan Necat Hepkon'un oğlu İbrahim Hepkon, 'Tefecilik yapma' suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Hepkon'a adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı getirildi.

İstanbul 2'inci Sulh Ceza Hakimliği kararına şu ifadelere yer verildi:
''İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller bulunduğu, istenen adli kontrol tedbirinin zorunlu, uygun ve orantılı olduğu anlaşılmakla, birlikte şüphelinin adli kontrol tedbirine tabi tutulmasına ilişkin dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki şekilde karar verilmiştir. Haftanın pazar günleri saat 07.00- 17:00 arasında ikametinin bağlı bulunduğu kolluk birimine müracaat ederek imza atmak suretiyle adli kontrol altına alınmasına; yurt dışına çıkışının yasaklanmasına''

Mağdurların ihbarı yakalattı

Hepkon tarafından dolandırıldığını iddia eden bazı mağdurların
'Teknesiyle yurtdışına kaçacak'
şeklinde emniyete ihbarlarda bulunduğu öğrenildi.


#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
#Necat Hepkon
#İbrahim Hepkon

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