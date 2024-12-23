Eski emniyet müdürü Necat Hepkon'un oğlu tefecilikle suçlanıyor

''İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller bulunduğu, istenen adli kontrol tedbirinin zorunlu, uygun ve orantılı olduğu anlaşılmakla, birlikte şüphelinin adli kontrol tedbirine tabi tutulmasına ilişkin dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki şekilde karar verilmiştir. Haftanın pazar günleri saat 07.00- 17:00 arasında ikametinin bağlı bulunduğu kolluk birimine müracaat ederek imza atmak suretiyle adli kontrol altına alınmasına; yurt dışına çıkışının yasaklanmasına''