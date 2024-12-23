Eski emniyet müdürü Necat Hepkon'un oğlu tefecilikle suçlanıyor

Emekli emniyet amiri ve iş adamı Necat Hepkon'un oğlu İbrahim Hepkon'un adı 'tefecilik' suçlamasıyla gündeme geldi. 'Teknesiyle yurt dışına kaçacağı' ihbarı sonrası 11 Aralık'ta gözaltına alınan ve hakim karşısına çıkan İbrahim Hepkon hakkında karar verildi.
'Seferihisar'ın hamisi' olarak bilinen emekli emniyet amiri Necat Hepkon'un oğlu İbrahim Hepkon'un adı 'tefecilik' suçlamasına karıştı.
Gözaltına alındı
Hepkon'un Robert Koleji'nden mezun oğlu İbrahim Hepkon'un, 11 Aralık'ta hakkındaki tefecilik suçlamaları kapsamında başlayan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.
Yurtdışı yasağı getirildi
İstanbul Beşiktaş Ortaköy'deki evinde gözaltına alınan Necat Hepkon'un oğlu İbrahim Hepkon, 'Tefecilik yapma' suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Hepkon'a adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı getirildi.