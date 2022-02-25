Gündem Eski HDP Milletvekili Altan Tana "örgüt propagandası" davası açıldı
ANKARA

Eski HDP Milletvekili Altan Tan'a "örgüt propagandası" davası açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan hakkında "terör örgütü propagandası" suçundan beş yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

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Haber Merkezi AA
​Eski HDP Milletvekili Altan Tana örgüt propagandası davası açıldı
Altan TAN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan hakkında "terör örgütü propagandası" suçundan beş yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede şüphelinin, 22 Mart 2021'de ulusal bir kanaldaki tartışma programına konuk olarak katıldığı aktarıldı.

İddianamede, ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı programda, şüpheli Tan'ın, konuşmasının bir bölümünde silahlı terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı kaydedildi.

Bu kapsamda konuşmasının bir bölümüne yer verilen iddianamede Tan'ın, "PKK da 40 yıldır bu siyasetin içinde önemli bir faktördür. 50-60 bin insan hayatını kaybetmiş, bir sürü tahribat olmuş ama siz meseleyi sadece şiddet, terör ve silah üzerine yoğunlaştırırsanız demokratik mücadele, halkı kazanma ve demokratik kanalları açma bunların tamamı kapanıyor." ifadelerini kullandığı bildirildi.

Bu açıklamaları nedeniyle ifadesi alınan şüpheli Tan'ın, suçlamaları reddettiği belirtilen iddianamede, "Ancak şüphelinin savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, şüphelinin katıldığı programda yaptığı konuşmalar bir bütün olarak değerlendirildiğinde bütün eylem ve delillerin terör örgütü propagandası suçunu oluşturduğu anlaşılmaktadır." değerlendirmesine yer verildi.

İddianamede, şüpheli Altan Tan'ın söz konusu suçtan beş yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame kabul edildi.

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