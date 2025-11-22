Yeni Şafak
Eski vakıfların gelirleri kendilerinde kalacak

Uğur Duyan
04:0022/11/2025, Cumartesi
Yeni yasama yılının ilk kanun teklifi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve vakıf mülklerine ilişkin hükümleri de içeren ve 19 maddeden oluşan kanunla, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Osmanlı döneminden kalma mazbut vakıfların gelirlerinin artırılması ve kira sürelerinin uzatılması gibi önemli düzenlemeler hayata geçirilecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan mazbut vakıfların, faal oldukları dönemde oluşturdukları kültür varlıkları ile bu varlıklardan elde edilen kira gelirleri ve bu gelirlerle kurulan işletme, müessese ve diğer gelirler doğrudan ait oldukları vakıflara devredilecek. Öte yandan vakıf taşınmazlarının azami kira süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılarak Borçlar Kanunu düzenlemelerine uyum sağlanacak.

BELGESİZ OTELE REKLAM YOK

Belgesiz konaklama işletmelerinin internet üzerinden tanıtım, pazarlama ve satış yapılması amacıyla ilan vermesi hâlinde 25 bin lira para cezası kesilecek. Konaklama işletmelerinin tanıtımını internet sitelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı belge numarasına yer vermek zorunluluğu getirildi. Bakanlık tarafından yapılan uyarıya rağmen 24 saat içinde içeriği kaldırmayanlara, her bir ilan için 25 bin lira idari para cezası uygulanacak.



