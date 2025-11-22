Eski vakıfların gelirleri kendilerinde kalacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve vakıf mülklerine ilişkin hükümleri de içeren ve 19 maddeden oluşan kanunla, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Osmanlı döneminden kalma mazbut vakıfların gelirlerinin artırılması ve kira sürelerinin uzatılması gibi önemli düzenlemeler hayata geçirilecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan mazbut vakıfların, faal oldukları dönemde oluşturdukları kültür varlıkları ile bu varlıklardan elde edilen kira gelirleri ve bu gelirlerle kurulan işletme, müessese ve diğer gelirler doğrudan ait oldukları vakıflara devredilecek. Öte yandan vakıf taşınmazlarının azami kira süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılarak Borçlar Kanunu düzenlemelerine uyum sağlanacak.