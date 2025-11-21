''En kıymetlilerimiz için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bünyesinde Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimi ve Çocuk Evleri Sitelerini ülke genelinde yaygınlaştırarak tüm illerimizde bu kuruluşları hayata geçirdik. Ayrıca suça sürüklenmiş veya suç mağduru olan çocuklar için ihtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitelerini 59 merkezde açtık. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları bünyesinde çocukların hem suçun önlenmesi hem de sonuçları itibarıyla çocukların yeniden aynı koşullara dönmemesi için yapılan çalışmalara ve bu çalışmaların olumlu sonuçlarına da şahit olmaktayız. Ülke geneli eş zamanlı denetimler, okullarda öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetleri, çocuk ve gençleri sosyal koruma ve destek programları ile milyonlarca evladımıza ulaşılmıştır''