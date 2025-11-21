Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal, TBMM Genel Kurulunda çocuk haklarına ilişkin konuştu
Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal, TBMM Genel Kurulunda 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü sebebiyle AK Parti hükümetinin çocuklara yönelik gerçekleştirdiği faaliyetlerden ve attığı adımlardan bahsetti. Milletvekili Köksal, 59 merkezde Çocuk Evleri Sitesi açıldığını belirterek, sürdürülebilir ve kapsayıcı çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını hedeflediklerini ifade etti.
''Suça sürüklenmiş veya suç mağduru olan çocuklar için ihtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitelerini 59 merkezde açtık. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları bünyesinde çocukların hem suçun önlenmesi hem de sonuçları itibarıyla çocukların yeniden aynı koşullara dönmemesi için yapılan çalışmalara ve bu çalışmaların olumlu sonuçlarına da şahit olmaktayız. Ülke geneli eş zamanlı denetimler, okullarda öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetleri, çocuk ve gençleri sosyal koruma ve destek programları ile milyonlarca evladımıza ulaşılmıştır''
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününü vesilesi ile TBMM Genel Kurulunda konuşma yapan Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal AK Parti hükümetinin çocuklar için attığı adımları ve günümüzdeki çocuklarının önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Çocuklar için yasal düzenlemeler yaptık"
AK Parti'nin iktidara geldiği günden itibaren tüm çabasının çocukların daha iyi koşullarda eğitim görmesi olduğunu kaydeden Köksal,
''Sağlık hizmetlerinden faydalanması, her çocuğun hak temelli ve devletinin güvencesiyle bir yaşam sürmesi yönünde olmuştur. 2005 yılında Çocuk Koruma Kanunu ile başlattığımız süreç, gerek Adalet ve İçişleri Bakanlıkları bünyesinde, gerekse Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yapılan gerekliyapısal ve mevzuat düzenlemeleri ile her zaman çocukların masumiyetleri öncelenip üstün yararları gözetilerek yapılmıştır. 2010 yılında Anayasa’nın 10. Maddesinde yapılan değişiklikle devletin çocuklar lehine alacağı tedbirlerin, eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamayacağı düzenlenerek pozitif ayrımcılık kabul edilmiştir. Aynı yıl Anayasa’nın 41. Maddesine eklenen hükümle devlete, her türlü istismara ve şiddete karşı çocuklar için koruyucu tedbirleri alma ödevi de yüklenmiştir''
"Suç mağduru çocuklar için 59 merkez açtık"
Çocuklar için yapılan yatırımları açıklayan Köksal,
''En kıymetlilerimiz için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bünyesinde Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimi ve Çocuk Evleri Sitelerini ülke genelinde yaygınlaştırarak tüm illerimizde bu kuruluşları hayata geçirdik. Ayrıca suça sürüklenmiş veya suç mağduru olan çocuklar için ihtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitelerini 59 merkezde açtık. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları bünyesinde çocukların hem suçun önlenmesi hem de sonuçları itibarıyla çocukların yeniden aynı koşullara dönmemesi için yapılan çalışmalara ve bu çalışmaların olumlu sonuçlarına da şahit olmaktayız. Ülke geneli eş zamanlı denetimler, okullarda öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetleri, çocuk ve gençleri sosyal koruma ve destek programları ile milyonlarca evladımıza ulaşılmıştır''
"Çocukların her zaman yanındayız"
Çocukların hükümet olarak her zaman yanında olduklarını kaydeden Köksal,
''Hafta içerisinde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününü kutladık. Sevgili çocuklarımızın gününü kutluyor, bizlerin kendileri yararına her türlü hizmette ve görevde en önde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Çocuk Hakları, tüm çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, barınma, yaşama, oyun oynama, fiziksel, psikolojik, cinsel sömürüye karşı korunma haklarının hepsini içeren bir kavramdır.Ancak günümüzde değişen dijital dünyayla birlikte çocuklarımızın mağduriyetlerine bu ortamlarda daha sık şahit olurken, diğer taraftan çocukları suça teşvik eden ya da istismarı ve şiddeti yaygınlaştıran, özendiren ve normalleştiren iletişim kanallarına da ne yazık ki şahit olmaktayız. Günümüzde yaşanan olumsuzlukları dikkate alarak bugün AK Parti Grubu olarak çocukların yaşam kalitelerinin ve refah düzeylerinin artırılması, aile ve eğitim kurumları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, çocukların toplumsal yaşama etkin bir biçimde katılmasının sağlanması, mevcut bakım modellerinin güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi, koruma altındaki çocukların güvenliklerinin en üst düzeyde sağlanmasını hedefliyoruz''
"Çocuklar için Meclis Araştırması hedefliyoruz"
Köksal toplumsal risk altındaki çocuklara yönelik koruyucu önleyici sosyal politika önerilerini oluşturulması sağlamak için destek istedi. Köksal,
''Aile ve toplum ilişkilerini etkileyen faktörlerin incelenmesi, çocukların suça sürüklenme nedenleri ile rehabilitasyon süreçlerinin bütüncül bir bakış açısıyla ele alınarak mevcut durumun tüm yönleriyle belirlenmesi, sorun alanlarının tespit edilerek kalıcı, sürdürülebilir ve kapsayıcı çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını hedefliyoruz'
