Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun hastane başvurusuna ait verilerin sistemden kasten silindiği tespit edildi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında, daha önce “yok” denilen hastane kayıtlarının sistemden silindiği ortaya çıktı. Dosyaya giren teknik raporlar, kayıtlar üzerinde doğrudan ve profesyonel müdahale yapıldığına işaret etti.

GİRİŞ KAYDI POLİS SİSTEMİNDE VAR

Soruşturma kapsamında alınan gizli tanık ifadesinde, Gülistan Doku’nun uyuşturucu madde etkisi altındayken istismara uğradığı ve bu süreçte hastaneye başvurduğu öne sürüldü. Tanık, söz konusu başvuru kaydının emniyet sistemleri üzerinden görülebildiğini belirtti. Dosyadaki tespitlere göre, 31 Aralık 2019 tarihinde saat 09.09’da Tunceli Devlet Hastanesi’ne giriş yaptığına dair kayıt Polis Bilişim Sistemi’nde (POLNET) yer alırken, aynı verinin hastane kayıtlarında bulunmadığı belirlendi.

HASTANEDE O GÜNE AİT VERİ YOK

Dosyaya giren teknik inceleme raporlarında, 31 Aralık 2019 tarihine ait hastane log kayıtlarının sistemden silindiği tespit edildi. Raporda, bu işlemin “yoğun emek harcanarak ve profesyonel şekilde” gerçekleştirildiği vurgulandı. Aynı raporda, 31 Aralık öncesi ve sonrasına ait log kayıtlarının sistemde bulunduğu, yalnızca söz konusu güne ait verilerin yok edildiği belirtildi. Bu durumun, kayıtlar üzerinde kasıtlı müdahale ihtimalini güçlendirdiği ifade edildi.

BAŞHEKİM ‘GELMEDİ’ DEMİŞTİ

Dosyada yer alan resmi yazışmalarda, hastane başhekimliğinin savcılığa gönderdiği yazıda, Gülistan Doku’nun 31 Aralık 2019 tarihinde hastaneye başvurmadığının bildirildiği görüldü. Ancak POLNET kayıtları ve teknik inceleme raporlarının, bu beyanla çeliştiği değerlendirildi.





Eski vali ve başhekim gözaltında

İçişleri Bakanlığı, soruşturması kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in açığa alındığını duyurdu. Konuya ilişkin mülkiye müfettişi görevlendirmesi yapıldı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Sonel hakkında "suç delillerini yok etme ve gizleme" eylemlerini gerçekleştirdiğine dair yeterli şüphe bulunduğu yönünde bir resmi yazı hazırladı. Sonel, açığa alınmasının ardından dün Elazığ'da gözaltına alındı. Sonel'in Erzurum'a götürüleceği bildirildi. Ayrıca soruşturma kapsamında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in yakalanarak gözaltına alınması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla yazı gönderildi. Talimat doğrultusunda Özdemir, Bursa'daki adresinde polis ekiplerince gözaltına alındı.





Şüphelilerin geçmişi karanlık

Soruşturmada gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki sorguları tamamlandı. Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Zeinal'ın annesi Cemile ve üvey babası Engin Yücer ile Uğurcan Açıkgöz, Celal Altaş, Nurşen Arıkan ve Ferhat Hanedan Güven, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi. Şüpheliler Altaş, Arıkan, Güven, Yücer tutuklanmaları talebiyle, Açıkgöz ise belirlenen yerlere başvurmak ve yurtdışı yasağı şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Akşam saatlerinde de Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu da jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye götürüldü. Soruşturma kapsamında eski polis Gökhan Ertok ile eski İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı tutuklanmış, üniversite kameralarından sorumlu Savaş Gültürk ve Süleyman Önal ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Adliyedeki şüpheliler daha önce de faklı suçlara karıştığı tespit edildi. Zeynal Abakarov, Engin Yücer, Cemile Yücer, Uğurcan Açıkgöz, Erdoğan Elaldı, Gökhan Ertok, Şükrü Eroğlu hakkında suçu bildirmeme, delil karartma, bilişim suçları, görevi kötüye kullanma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten öldürme, uyuşturucu suçları, dolandırıcılık gibi çok sayıda suçlama bulunduğu öğrenildi. Celal Altaş, Nurşen Arıkan ve Ferhat Güven’in de geçmişte çeşitli eylem ve etkinliklere katıldıkları, bazıları hakkında terör örgütü üyeliğinden dava açıldığına ilişkin bilgilerin yer aldığı belirtildi.





Adalete güveniyoruz

Gülistan Doku’nun ailesi Tunceli Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Abla Aygül Doku, "Çok acı çektik, çok travmalara maruz kaldık. Yedi yıl boyunca adalet aramak gerçekten çok zordu. Umudumuzun tam bittiği artık 'Biz ne yapacağız' dediğimiz anda dosyamıza şu andaki Başsavcımız Ebru Cansu geldi. Ben Ebru Cansu'ya ne kadar teşekkür etsem azdır. Çünkü bugün ben, annem hepimiz bu tabloyu görüyorsak onun insan üstü muazzam çalışmasıdır” dedi. Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku da “Herkese çok teşekkür ediyorum, Adalete ve devlete güveniyorum” ifadelerini kullandı.



