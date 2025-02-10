Eskişehir'de korkunç olay: Evinde ölen adamı fareler yedi

Eskişehir'de yakınları tarafından haber alınamayan vatandaş evinde ölü halde bulundu.
Eskişehir'de 67 yaşındaki vatandaştan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, evine girdikleri vatandaşı yerde yatarken buldu. Yapılan incelemeler sonucu yaşlı adamın bir hafta önce hayatını kaybettiği ve cansız bedeninin bir kısmını farelerin yediği belirlendi.
Eskişehir
'de kendisinden bir süredir haber alınamayan ve tek yaşayan 67 yaşındaki adamın, evinde bir hafta önce hayatını kaybettiği, bedeninin bir kısmının fareler tarafından yenildiği öğrenildi.
Eve giren ekipler yerde yatarken buldu
Eve giren ekipler yerde yatarken buldu
Tepebaşı
ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Konaklar Sokak'taki 14 kapı numaralı müstakil evde tek yaşayan 3 çocuk babası 67 yaşındaki Y.Ö.'den haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İkamete giden polis ekiplerinin kapıyı açmasıyla Y.Ö. yerde yatarken bulundu. Yapılan incelemelerde adamın yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Vücudunu fareler yedi
Vücudunu fareler yedi
Öte yandan, Y.Ö.'nün cansız bedeninin bazı kısımlarının fareler tarafından yenildiği öğrenildi. Adamın kesin ölüm nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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