Eskişehir’de Totenwaffen izi

Eskişehir’de 18 yaşındaki Arda Küçükyetim’in 5 kişiyi canlı yayın açarak yaralaması dikkatleri ırkçı gruplar üzerine yoğunlaştırdı. Küçükyetim’in saldırıda kullandığı ekipman ve sembolleri, Totenwaffen (Ölüm Silahı) isimli Nazi temelli, ırkçı, aşırı sağcı bir örgütün de kullandığı ortaya çıktı. ABD merkezli Politico dergisi, örgütün ideolojisini, uluslararası yapılanmasını ve eylemlerini anlatan bir rapor yayınladı. Bu yapılanmanın Türkiye’de de hücresinin olabileceği ve Küçükyetim’in de bu hücrede faaliyet göstermiş olabileceği tahmin ediliyor.

EV YAPIMI BOMBALARLA REKLAM YAPTI

Raporda "genç terörist ağ" olarak adlandırılan Totenwaffen’ın takma adı Lukas F. olan 19 yaşındaki bir lider tarafından yönetildiği belirtiliyor. Lukas, kendilerinin bir "ırk savaşı" yürüttüğünü düşünen birçok ülkeden genç neo-Nazilerin olduğu bir grup kurdu. Almanya’da Potsdam kentinde İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma boş bir askeri üste evde hazırladığı bombaları patlatan Lukas, bunu kayda alıp kurduğu örgütün reklamını yapmada kullandı. Rapora göre Lukas F. kısa zamanda dünyanın dört bir yanından destekçi topladı. Küçükyetim’in göğsüne yapıştırdığı, Brevik ve Tarrant’ın da manifestosunda yer verdiği Nazi sembolü “Kara Güneş”, grupta da sembol olarak kullanılıyor.

ÖLÜM LİSTELERİ HAZIRLANDI

O dönem grubun içine sızan istihbaratçılar, örgüte ait 98 bin mesajdan oluşan sohbeti ele geçirdi. Mesajların içeriğinde ölüm listeleri, politikacılara ve gazetecilere yönelik ölüm tehditleri, evde bomba yapımı ve silah parçaları üretmek için 3D yazıcıların nasıl kullanılacağına dair talimatlar bulunuyordu. Mesajların içinde ABD’li James Mason’ın aşırı sağcı, beyaz üstünlükçü ve Nazi öğretilerinin propagandasını yapan Siege isimli kitabının PDF dosyası ve sesli hali de bulunuyordu. Küçükyetim’in saldırı öncesi paylaştığı “manifesto”da kullanılan ifadelerin Siege’de kullanılanlarla benzerlik göstermesi, ırkçı ağ ile bağlantısı olabileceği fikrini güçlendirdi.

Yayılma yolu internet

Lukas F., ideolojisini ilk olarak 2020 yılında Discord gruplarında yaymaya başladı. Daha sonra Totenwaffen isimli Telegram kanalı oluşturdu. Profil resmi olarak Arda Küçükyetim’in kullandığına benzer yüzü kafatası maskesiyle örtülü bir fotoğraf kullandı. Daha sonra Discord ve Roblox oyun platformlarında kendi gibi düşünenlerle tanışan Lukas, örgütünü buralardan besledi. Üyelerini Telegram kanalında toplayan Lukas, onlarla buradan haberleşti. Küçükyetim’in de Steam’e ek olarak Discord ve Telegram gibi platformlarda vakit geçirmesi bu grupla arasında ilişki olabileceği yönünde dikkat çekici bir unsur.















