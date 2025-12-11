Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ordu
Evin otoparkına el yapımı bomba atıldı: Kıskıvrak yakalandı

Evin otoparkına el yapımı bomba atıldı: Kıskıvrak yakalandı

23:4211/12/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Olay sonrası Ordu İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
Olay sonrası Ordu İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Ordu'da bir kişinin, elindeki el yapımı patlayıcıyı bir evin otoparkına fırlatmasının ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırgan K.Ç., olay yerinden kaçmaya çalışırken Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir evin otoparkına el yapımı patlayıcı madde atan şahıs, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Göbü Mahallesi Aşağı Alan Sokak üzerinde bir süre gezinen K.Ç isimli şahıs, elindeki el yapımı patlayıcı maddeyi bir anda fırlattı. Patlayıcı madde, sokak üzerinde bulunan bir evin araç otoparkına isabet etti. Evde bulunan vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Kaçan şahıs yakalandı

El yapımı patlayıcı maddeyi attıktan sonra bölgeden kaçan şahıs, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

İl Emniyet Müdürü Acar incelemelerde bulundu

Olay sonrası Ordu İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Ünye İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy’dan bilgi alan Acar, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Gözaltına alınan şahsın Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Ordu
#Ünye
#El Yapımı Bomba
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALES sonuç sorgulama 2025: ALES sonuçları açıklandı mı? 2025-ALES/3 sonuçları ne zaman duyurulacak? ÖSYM sınav sonuç ekranı