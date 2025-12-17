Yeni Şafak
Evinde silahla vurulmuş halde bulunan orman muhafaza memuru öldü

23:4217/12/2025, Çarşamba
IHA
Kastamonu'da Orman Muhafaza Memuru evinde silahla kendini vurdu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hasan B. kaldırıldığı hastanede bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kastamonu’da evinde silahla kendini vuran orman muhafaza memuru hayatını kaybetti.


Olay, Saraçlar Mahallesi Halime Çavuş Caddesi’ndeki Orman İşletme Müdürlüğü Lojmanlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orman İşletme Müdürlüğü’nde görevli Orman Muhafaza Memuru Hasan B., evinde silahla kendini vurdu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hasan B., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Hasan B., kurtarılamadı.


Olayın ardından polis ekipleri incelemelerde bulundu.



