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DİYARBAKIR

Evladı için oturma eylemi yapan anne fenalık geçirdi: Evlatlarımızdan ne istediniz vicdansızlar?

Evladı için oturma eylemi yapan anne fenalık geçirdi: Evlatlarımızdan ne istediniz vicdansızlar?

İstanbul'dan, 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet için Diyarbakır'a gelerek, oturma eylemi yapan anne İmmihan Nilifırka, yaşanan arbede sırasında fenalaştı. Anne İmmihan Nilifırka "Evlatlarımızdan ne istediniz vicdansızlar? Bizim evlatlarımızı niye kaçırdınız? Çocuklarımız üzerinden siyaset yapmayın" dedi.

Haber Merkezi AA
Oturma eylemi yapan anne İmmihan Nilifırka fenalaştı.
Oturma eylemi yapan anne İmmihan Nilifırka fenalaştı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Oğlu Mehmet'e kavuşma ümidiyle oturma eylemi yapan anne İmmihan Nilifırka, yaptığı açıklamada, evladına kavuşmak istediğini söyledi.

  • Nilifırka, "Evlatlarımızdan ne istediniz vicdansızlar? Bizim evlatlarımızı niye kaçırdınız? Çocuklarımız üzerinden siyaset yapmayın. Kendi evlatlarınızı gönderin. Çıkın dışarı, bize bir hesap verin. Evladımdan ne istediniz, çıkın bana bir açıklama yapın." diye konuştu.

DHA
Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Parti binasına girmeye çalışan Nilifırka, yaşanan arbede sırasında fenalık geçirdi.

Nilifırka'ya, 112 Acil Servis ekiplerince müdahalede bulunuldu.

DHA
Parti binasına girmeye çalışan İmmihan Nilifırka, yaşanan arbede sırasında fenalık geçirdi.

"Hiç mi bu annelerin feryadını duymuyorlar?"

Oturma eylemine, 4 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan için katılan baba Süleyman Aydın da her gün bir annenin parti il binası önünde fenalık geçirdiğini belirterek, HDP'den açıklama yapmasını istediklerini dile getirdi.

Kaçırılan çocuklarının devlete karşı kullanıldığına işaret eden Aydın, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı devlete karşı niye kullanıyorsunuz? Sizin devletle bir sorununuz varsa gidin devlet ile halledin. Bizden ne istiyorsunuz? Bizim çocuklarımızı geri gönderin. Bizim çocukların üzerinden ne diye siyaset yapıyorsunuz? Hiç mi bu annelerin feryadını duymuyorlar? Bu anneleri neden dikkate almıyorlar? Bu ne vicdansızlıktır? Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Yaz, kış, 56 gün değil 56 yıl geçse de buradan başka yere gitmiyoruz. Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Çocuklarımızı ölü ya da diri istiyoruz."

HDP önünde eylem yapan teyze: Teröristler yeğenimi yanımdan kaçırdı
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HDP önünde eylem yapan teyze: Teröristler yeğenimi yanımdan kaçırdı
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 55 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi, 54'üncü gününe girdi. 11 Eylül'den beri oturma eylemi yapan Halime Şehitoğlu, 4 yıl önce askerden izne gelen yeğeni Sedat Sorgun'un (25), yol kesen PKK'lı teröristlerce yanında kaçırıldığını belirtti.

İstanbul'dan eşi ile gelerek, 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Tuncay'a kavuşma umuduyla eyleme dahil olan 5 çocuk annesi Fatma Bingöl de evladına kavuşuncaya kadar oturma eylemine devam edeceğini vurguladı.

Bingöl, kaçırıldığından beri oğlundan haber alamadıklarını anlatarak, "Çocuklarımız nerede, öldü mü, yaşıyor mu? Artık biri çıksın bize söylesin, yeter. Biz bu kadar acı çekiyoruz, feryat ediyoruz, duymuyorlar. Evladım öldüyse öldüğünü, yaşıyorsa yaşadığını duyayım." ifadelerini kullandı.

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