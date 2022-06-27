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TRABZON

Evlendiğine pişman eden gelenek: Damadı un, şeker, yumurta, yağa buladılar

Trabzon Araklı ilçesinde genç çiftin hayatlarını birleştirdiği düğünde damadı, arkadaşları ve akrabaları yumurtaya ve una buladı.

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Haber Merkezi İHA
Evlendiğine pişman eden gelenek: Damadı un, şeker, yumurta, yağa buladılar
Damat en mutlu gününde unutamayacağı bir şok yaşadı.

Araklı ilçesi Yolgören mahallesinde dün akşam gerçekleştirilen düğünde Yavuz Çebi ile Ayşegül Yılmaz hayatlarını birleştirdi. Damadı pistte uzun süre horon oynatan yakınları ve arkadaşları, düğün sonrası gerdeğe girmek üzere evine gelen damadı yörede gelenek haline gelen unlu, yumurtalı bir karşılama yaptılar.


Mutlu çiftin evlerine gireceği esnada akraba ve komşuları mutfaklarında ne bulduysa damadın başından aşağı döktüler.

Un, şeker, yumurta, yağ ne varsa üzerine dökülen damat en mutlu gününde unutamayacağı bir şok yaşamış oldu.

Damadın ağabeyi ve sağdıcına 'eziyet' geleneği: İleride çocuklarımıza anlatacağız
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Merve - Öztürk Akdemir'in düğünü öncesi düzenlenen kısır gecesinde damadın ağabeyi İdris Akdemir ve sağdıç, önce, yapılan yarışmada, içerisi acı biberle doldurulan karpuza saklanan yüzüğü ağızlarıyla bulmaya çalıştı.
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Daha sonra da İdris Akdemir ve sağdıç, Erzurum yöresinin geleneksel köy seyirlik oyunlarından olan 'kayış kızdı' ile dakikalarca kemerle dövüldü.
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Seçilen ebe başının komutlarıyla oynanan oyunda, verilen komuta uymayan oyuncunun yüzüstü yere yatırılarak diğer oyuncular tarafından kemerle dövülmesi, kısır gecesine katılanları kahkahaya boğdu.
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Eğlencenin finali ise ertesi sabah yapılan gelin çıkarma merasiminde yaşandı.
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Konvoy öncesi davul zurna eşliğinde damatla oyun oynayan ağabeyi ve sağdıç, bu kez de arkadaşları tarafından un, yumurta, zeytinyağı ve meyve suyuna bulandı.
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Yetişkinlerin tebessüm ve şaşkınlıkla izledikleri, çocukların ise kahkahalar atarak eğlendikleri tören sonrasında damat Öztürk Aydemir, \"Gelenek ve göreneklerimizi devam ettirmek için her ne kadar zorluk çeksek de yapmamız gerektiğine inanıyorum.
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Bu şakalara maruz kalacağımızı az çok kestirebiliyoruz ama ister istemez büyük tedirginlik yaşıyoruz.
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Yine de ileride çocuklarımıza anlatacağımız güzel hatıralara bunları da ekleyeceğiz\" diye konuştu.
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Damadın ağabeyi ve sağdıcına 'eziyet' geleneği: İleride çocuklarımıza anlatacağız
Erzurum'da, Merve ve Öztürk Akdemir'in düğünü öncesinde damadın ağabeyi ve sağdıcı gelenek gereği kemerle dövülüp, una bulandı.


Şırnak’ta unutulmaya yüz tutan gelenek yaşatılıyor: Gelini ata bindirip damat evine götürdüler
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Yüzlerce yıllık kültürlerini yaşatan Goyan aşireti, gelinlerini geçmişten gelen kültürle ata bindirerek damat evine götürdü. Baba evinden alınan gelin, damat evine süslenen ata bindirilip getirildi. Gelin ve damadın akrabaları süslenen atın peşinden şarkılar söyleyerek ilerledi.
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Eski geleneklerini yaşattıklarını belirten damadın amcası Halit Peksoy, geçmiş yıllarda gelinlerini at ve katır sırtında damadın evine getirdiklerini, kaybolan bu kültürü yaşatmak için kendilerinin de bu geleneğe uyduklarını ifade etti.
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Damadın dayısı Abdullah Bilen ise geçmişte düğün zamanında köylülerin damadın evinde toplandığını, at ve katırların düğün nedeni ile süslendiğini söyledi. Bilen, \"Oradan toplu halde gelin evine gidilirdi. Gelini ata bindirip dengbejler eşliğinde damat evine getirilirdi. Bizim de bir düğünümüz vardı, bu düğünümüzde eski kültürümüzü yaşattık, atımızı süsledik, gelinimizi almaya giderken atla gittik, ata bindirdik. Dengbejler eşliğinde gelinimizi at üzerinde damat evine getirdik\" dedi.
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Şırnak’ta unutulmaya yüz tutan gelenek yaşatılıyor: Gelini ata bindirip damat evine götürdüler
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde evlenen çift, 400 yıllık geleneklerini yaşattı. Gelin, düğün nedeni ile süslenen ata bindirilerek damat evine götürüldü.


Damadı evlendiğine pişman eden 'gelenek' şakası
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Damadı evlendiğine pişman eden 'gelenek' şakası
Bilecik'te kaydedilen görüntülerde bir damat düğün öncesi maruz kaldığı 'gelenek' yüzünden zor anlar yaşadı. Seri halde gelen şakalardan memnun kalmadığı her halinden belli olan adamın o anlar kameraya böyle yansıdı.


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