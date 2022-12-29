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POLİTİKA

EYT düzenlemesini sahiplenen Karamollaoğlu'nun çelişkisi: Getireceği yük ne olacak göreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT müjdesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "EYT düzenlemesi hayırlı olsun" demiş ve hükümete bu konuda kendilerinin adım attırdığını öne sürmüştü. EYT düzenlemesini sahiplenen Karamollaoğlu, bugün yaptığı açıklamada ise düzenlemenin yük getireceğini savundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EYT düzenlemesini sahiplenen Karamollaoğlunun çelişkisi: Getireceği yük ne olacak göreceğiz
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, EYT'de yaş şartı olmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağının müjdesini verdi.

EYT MÜJDESİNİ SAHİPLENDİ

Erdoğan'ın EYT müjdesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "EYT düzenlemesi hayırlı olsun" demiş ve hükümete bu konuda kendilerinin adım attırdığını öne sürmüştü. EYT düzenlemesini sahiplenen Karamollaoğlu, bugün yaptığı açıklamada ise düzenlemenin yük getireceğini savundu.

KARAMOLLAOĞLU'DAN 'U DÖNÜŞÜ'

Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Basit bir karar aldılar. Mübarekler 20 yıldır niye beklediniz? Bunun ne faydası olacak önümüzdeki dönemde göreceğiz, bunun getireceği yük ne olacak onu göreceğiz"

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