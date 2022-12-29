EYT düzenlemesini sahiplenen Karamollaoğlu'nun çelişkisi: Getireceği yük ne olacak göreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, EYT'de yaş şartı olmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağının müjdesini verdi.

EYT MÜJDESİNİ SAHİPLENDİ

Erdoğan'ın EYT müjdesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "EYT düzenlemesi hayırlı olsun" demiş ve hükümete bu konuda kendilerinin adım attırdığını öne sürmüştü. EYT düzenlemesini sahiplenen Karamollaoğlu, bugün yaptığı açıklamada ise düzenlemenin yük getireceğini savundu.

EYT düzenlemesi hayırlı, uğurlu olsun.



İktidarını sürdürme ve iktidar ömrünü sündürme gayretiyle de olsa Ak Parti hükümetine adım attırmayı başardık.



Seçim öncesi bu şekilde olsa da, esas seçimden sonra yıllardır bekleyen problemlerimize hızlı ve kalıcı çözümler üreteceğiz. REKLAM December 28, 2022

KARAMOLLAOĞLU'DAN 'U DÖNÜŞÜ'

Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Basit bir karar aldılar. Mübarekler 20 yıldır niye beklediniz? Bunun ne faydası olacak önümüzdeki dönemde göreceğiz, bunun getireceği yük ne olacak onu göreceğiz"

ÖZGÜN EYT'te son dakika: Cumhurbaşkanı açıkladı "EYT'de yaş şartı yok!"