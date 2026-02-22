Yeni Şafak
Eyüpsultan'da 3 ayrı iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor

10:5022/02/2026, Pazar
AA
Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Eyüpsultan'da, aynı bölgede bulunan 3 ayrı iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Pirinççi Mahallesi Pirinççi Yolu Sokak'ta, çöp kovası ve kömür üreten 2 iş yeri ile bitişinde yer alan çöp arabası tamiri yapılan serviste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.




