Fabrikada patlama paniği: Alevler yükseldi iki işçi yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, cam elyafı üretilen bir fabrikada patlama sonucu çıkan yangında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikanın ocak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle patlama sonucu yangın çıktı.