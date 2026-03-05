Yeni Şafak
Fabrikada patlama paniği: Alevler yükseldi iki işçi yaralandı

18:375/03/2026, Perşembe
AA
Fabrikadaki yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Fabrikadaki yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde cam elyafı üretilen bir fabrikanın ocak bölümünde patlama sonrası yangın çıktı. Olayda 1’i ağır 2 işçi yaralanırken yangının nedeni araştırılıyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, cam elyafı üretilen bir fabrikada patlama sonucu çıkan yangında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikanın ocak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle patlama sonucu yangın çıktı.

Olaya ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına alıp söndürdü.

Yangında ağır yaralanan D.A. (23), ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine götürüldü. D.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Diğer yaralı T.A. (45) ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.



