Facia geliyorum demiş

İzmir Torbalı'da önceki gün etkili olan şiddetli sağanak sonrası suyla dolan İZBAN alt geçidinde Mehmet Ekinci (58) hayatını kaybetti. Mahalle sakinleri, aynı noktada daha önce de benzer tehlikeler yaşandığını ancak kalıcı önlem alınmadığını dile getirdi. Torbalı’nın Pancar Mahallesi’nde etkili olan sağanak yağış sonrası İZBAN alt geçidinde su birikti. Kamyonetiyle alt geçitten geçmek isteyen Ekinci, aracının stop etmesi üzerine mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Ekinci’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Üç çocuk babası Ekinci'nin cenazesi, Kaynaklar Mezarlığı'nda defnedildi.

OĞLUM DA ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Görgü tanıklarından Ozan Özsoy (43), alt geçidin uzun süredir tehlike saçtığını söyledi. Daha önce kendi oğlunun da aynı noktada boğulma tehlikesi geçirdiğini belirten Özsoy, “Okula giderken servis aracı yarıya kadar suyun içinde kaldı. Bir arkadaşım oğlumu omzuna alarak oradan çıkardı. Onu eve getirdiğimizde sırılsıklam halini unutamıyorum” dedi. Olay günü yaşananları anlatan Özsoy, “Şerit çekilmişti ancak fark edemeyen sürücü alt geçide girmiş. Su basınç yapınca kapıları açamamış ve araçtan çıkamamış” dedi.

YAĞIŞ OLAĞANÜSTÜ DEĞİLDİ

Yaşanan facianın ardından Yeni Şafak’a konuşan AK Parti İzmir Büyükşehir ve Torbalı Belediye Meclis Üyesi Gizem Akyüz Duman, olayın altyapı yetersizliğinden kaynaklandığını söyleyerek, “Yağış teknik olarak olağanüstü değildi. Ancak altyapı yetersizliği nedeniyle alt geçitte ciddi bir su birikintisi oluştu. Her yağmurda aynı bölgede su birikintileri oluşuyor. Biz bu durumu defalarca Büyükşehir Belediyesi’ne ve Torbalı Belediyesi’ne ilettik ancak herhangi bir çalışma yapılmadı” dedi. Torbalı Belediye Başkanına tepki gösteren Duman, “Her yağmurda çizme ve montla görüntü vermek sorunu çözmüyor. Asıl yapılması gereken, yağmur öncesinde gerekli altyapı önlemlerinin alınması ve temizliklerin düzenli olarak yapılmasıdır” diye konuştu.







