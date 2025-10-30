Facia geliyorum demiş: 7 katlı bina çöktü

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mevlâna Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde dün sabah 07.30 sıralarında 7 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Altında eczane bulunan binada, aynı aileden 5 kişi enkaz altında kaldı. Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, JAK, UMKE ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Enkaz çevresi güvenlik barikatlarıyla kapatılırken, çevredeki binalar tedbir amaçlı tahliye edildi.





2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Enkaz altında Levent Bilir (44), eşi Emine Bilir (37) ve çocukları Dilara (18), Nisa (14) ve Muhammed Emir Bilir’in (12) bulunduğunu öğrenildi. 3 dubleks daireden oluşan binada diğer iki dairede kimsenin bulunmadığı ev sahiplerinin il dışında oldukları belirtildi. Enkaz altında kalan Bilir ailesinin ise kiracı olarak ikinci kattaki dubleks dairede yaşadığı ifade edildi. Ekiplerin yaptığı arama kurtarma çalışmaları sonucu acı haber geldi. Olaydan 7 saat sonra enkaz altından Muhammed Emir ve Nisa’nın cansız bedenine ulaşıldı. Dilara ise enkazdan 8 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Baba Levent Bilir ve anne Emine Bilir'i kurtarma çalışmaları dün gece itibariyle devam ediyordu.





METRO İNŞAATI MI ETKİLEDİ?

Issıkgöl Caddesi üzerinde yer alan binanın, Gebze-Darıca metro inşaatı sebebiyle yıkıldığı öne sürüldü. Bölgedeki metro inşaatı veya binanın altındaki eczanenin olayla ilgisinin bulunup bulunmadığı sorulan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, “Olayın meydana gelişiyle ilgili elimizde herhangi bir somut tespit yok. Çalışmalar devam ediyor. Her türlü teknik kullanılıyor” diye konuştu.





ÇEVREDEKİ 9 BİNA MÜHÜRLENDİ

Vali Aktaş, binanın 2012 yılında yapıldığını ve 2013’te iskân aldığını belirterek, herhangi bir resmi kurum ya da belediyeye binayla ilgili şikâyet veya ihbar yapılmadığını söyledi. Valilik, olası risklere karşı çevredeki 9 binanın tedbiren boşaltıldığını ve mühürlendiğini açıkladı.





FACİA GELİYORUM DEMİŞ

Binanın bir gün önce çekilen fotoğraflarında yerde kayma ve taşıyıcı kolonlarda deformasyon olduğu, taşıyıcı kolonun tahtayla tutturulduğu görüldü. Binanın zemin katındaki eczanenin sahibi Uğur Aydın, binanın kolonlarında herhangi bir çatlak bulunmadığını, eczanenin girişinde mermerle kaplı olan yerde çökme yaşandığını söyledi. Önceki gün akşam Levent Bilir’le görüştüğünü, kolonun önündeki alüminyum kısmı kendisine gösterdiğini belirterek, kolonlarda herhangi bir çatlak bulunmadığını anlattı. Aydın, durumu ilettiği dükkân sahibinin yetkililerle görüştüğünü ve sıkıntı olmadığını kendisine aktardığını belirterek, daha önce eczanedeyken deprem yaşadığını ancak dükkânda şiddetli sarsıntı hissetmediğini ifade etti.





Bilirkişi inceleyecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Tunç ayrıca aralarında inşaat mühendisleri, jeofizik mühendisi ve mimardan oluşan bilirkişi heyeti görevlendirildiğini ifade etti.





15 günde bir kontrol ediliyordu

Olayın tanıklarından mahalle sakini Hasan Durbaba, sabah namazı sırasında binanın gürültüyle yıkıldığını belirterek, “Altından metro hattı geçiyor. Binalarımıza iki yıl önce kontrol için işaret konulmuştu. Her 15 günde bir eğilme olup olmadığı kontrol ediliyordu. Arkadaşım Levent ailesiyle o binadaydı” dedi. Bazı komşular, Balıkesir depremi sonrası binada çatlak oluştuğu yönünde söylentiler duyduklarını, eczane sahibinin de bu konuda müteahhitle görüştüğünü aktardı.



