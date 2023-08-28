Failleri hemen yakalayın

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Limasol kentindeki Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii’nin kundaklanmasına Türkiye’den tepki yağıyor. Saldırıyı kınayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Bir camiyi kundaklamak, insan hakları, demokrasi, fikir ve inanç özgürlüğüne açık saldırıdır. Bu eyleme başta AB ve GKRY yetkilileri olmak üzere dil, din, ırk, mezhep fark etmeksizin tüm kesimlerin tepki göstermesi elzemdir” dedi. İslam düşmanlığıyla mücadelenin sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın meselesi olduğunu belirten Yılmaz, “Tarihimize, dini değerlerimize, kutsallarımıza yönelik bu alçak saldırıların aydınlatılmasını ve faillerin yakalanıp yargı önüne çıkarılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığı da cami saldırısını kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Avrupa genelinde artan İslam karşıtlığının son örneği olan bu saldırı, ortak insanlık değerlerimize yönelik tehdidin ne denli ciddi boyutlara ulaştığını bir kez daha ortaya koymaktadır. Saldırının gözler önüne serdiği nefret ve tahammülsüzlük, Kıbrıs Rum toplumunun bazı kesimlerinin Müslüman Kıbrıs Türkleriyle barış, huzur ve hoşgörü içinde bir arada yaşama anlayışından ne kadar uzak olduğuna işaret etmekte; Kıbrıs Türk tarafının iki devletli vizyonunun Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik yegane gerçekçi modeli oluşturduğunun kanıtını teşkil etmektedir” denildi.