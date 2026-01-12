Falkland’da Siyonist darbe

Channel 12 televizyonunun haberine göre, söz konusu gerilimin temel nedeni, İsrail sermayeli Navitas Petroleum şirketinin, aidiyeti tartışmalı Falkland Adaları açıklarında deniz sondajı yapma planı oldu. Şirketin, bölgede petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine 2028 yılında başlamayı hedeflediği ifade edildi. Falkland Adaları, İngiltere'ye bağlı bir denizaşırı toprak olarak biliniyor ancak Arjantin, adalar üzerinde egemenliğin kendisine ait olduğunu savunuyor ve bölgeyi “Islas Malvinas” olarak adlandırıyor. Haberde, Navitas Petroleum’un sondaj planlarının Arjantin hükümetinde ciddi rahatsızlık yarattığı ve bu durumun, Arjantin’in İsrail’le ilişkilerinde yeni bir kriz başlığı oluşturduğu kaydedildi.