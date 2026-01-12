Yeni Şafak
Falkland'da Siyonist darbe

04:00 12/01/2026, Pazartesi
G: 12/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Javier Milei, Netanyahu.
Arjantin İsrail büyükelçiliği Kudüs’e taşıma planını askıya aldı. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Buenos Aires yönetiminin bu adımı atmasının arkasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei arasında son haftalarda yaşanan gerilim bulunuyor.

Channel 12 televizyonunun haberine göre, söz konusu gerilimin temel nedeni, İsrail sermayeli Navitas Petroleum şirketinin, aidiyeti tartışmalı Falkland Adaları açıklarında deniz sondajı yapma planı oldu. Şirketin, bölgede petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine 2028 yılında başlamayı hedeflediği ifade edildi. Falkland Adaları, İngiltere'ye bağlı bir denizaşırı toprak olarak biliniyor ancak Arjantin, adalar üzerinde egemenliğin kendisine ait olduğunu savunuyor ve bölgeyi “Islas Malvinas” olarak adlandırıyor. Haberde, Navitas Petroleum’un sondaj planlarının Arjantin hükümetinde ciddi rahatsızlık yarattığı ve bu durumun, Arjantin’in İsrail’le ilişkilerinde yeni bir kriz başlığı oluşturduğu kaydedildi.



