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POLİTİKA

Fatih Altaylı: Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığı kutlu olsun

Millet İttifakı'nın adayının kim olacağına ilişkin Habertürk TV'de yayınlanan programda değerlendirmelerde bulunan muhalif yazar Elfin Tataroğlu, adaylık konusunda 'üçüncü bir yol' olması gerektiğini ifade etti. İhtimaller üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylıklarının her halükarda tartışılacağını belirten Tataroğlu'nun sözleri sonrası sunucu Fatih Altaylı, "O zaman Tayyip Bey'in bir dönem daha Cumhurbaşkanlığını kutlayalım" ifadelerini kullandı.

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Fatih Altaylı: Erdoğanın yeniden cumhurbaşkanlığı kutlu olsun
Fatih Altaylı - Elfin Tataroğlu

Habertürk canlı yayınında, Millet İttifakı'nın 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki olası adayları konuşuldu.

Programa konuk olan CHP'ye yakınlığıyla bilinen muhalif yazar Elfin Tataroğlu, adaylık konusunda 'üçüncü bir yol' olması gerektiğini ifade etti.

"ÜÇÜNCÜ YOL AÇABİLİYOR OLMAK LAZIM"

İhtimaller üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylıklarının her halükarda tartışılacağını belirten Tataroğlu, "Bunu belediyeler olarak düşünmeyin. Ankara'yı aday yapsanız İstanbul'un da olmasını çok sayıda bir kesim var. Orada bakın iki genel başkanla iki belediye başkanı arasındaki talep gerginliği tansiyonu yüksek. Burada CHP'nin genel başkanı olsa, İYİ Parti tabanı belki, 'Niye bizim genel başkanımız olmuyor' diyebilir. İstanbul olsa belki Ankara'dakiler 'Bizim belediye başkanımız daha iyiydi niye olmadı' diyebilir. Bu şeyden çıkıp aslında bir üçüncü yol açabiliyor olmak lazım." diye konuştu.

Tevfik Göksu İBB'nin yalanlarını anlattı Fatih Altaylı şaştı kaldı: Allah Allah
GÜNDEM
Tevfik Göksu İBB'nin yalanlarını anlattı Fatih Altaylı şaştı kaldı: Allah Allah

"ERDOĞAN'IN BİR DÖNEM DAHA CUMHURBAŞKANLIĞINI KUTLAYALIM"

Tataroğlu'nun sözleri sonrası sunucu Fatih Altaylı'dan şaşırtan bir tepki geldi. Altaylı, konuğunun açıklamalarını gayet iyi anladığını vurgulayarak, "O zaman Tayyip Bey'in bir dönem daha cumhurbaşkanlığını kutlayalım hep beraber" dedi.

Fatih Altaylı: Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığı kutlu olsun
OYNAT 01:02
Fatih Altaylı: Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığı kutlu olsun
Millet İttifakı'nın adayının kim olacağına ilişkin Habertürk TV'de yayınlanan programda değerlendirmelerde bulunan muhalif yazar Elfin Tataroğlu, adaylık konusunda 'üçüncü bir yol' olması gerektiğini ifade etti. İhtimaller üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylıklarının her halükarda tartışılacağını belirten Tataroğlu'nun sözleri sonrası sunucu Fatih Altaylı, 'O zaman Tayyip Bey'in bir dönem daha Cumhurbaşkanlığını kutlayalım' ifadelerini kullandı.

Tevfik Göksu İBB'nin yalanlarını anlattı Fatih Altaylı şaştı kaldı: Allah Allah​
OYNAT 00:59
Tevfik Göksu İBB'nin yalanlarını anlattı Fatih Altaylı şaştı kaldı: Allah Allah​
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, katıldığı canlı yayında Ekrem İmamoğlu yönetiminin algı operasyonlarına yanıt verdi. Göksu, İBB'nin proje üretemedikçe 'Engelleniyoruz' bahanesine sığındığını belirtti. Program sunucusu Fatih Altaylı ise 'Taksim Meydanı projesini engellemediniz mi?' sorusunu yöneltti. Göksu böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtince şaşkınlığını gizleyemeyen Altaylı, 'Allah Allah. Gazeteler yazıyor ya.' ifadelerini kullandı.
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