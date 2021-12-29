Habertürk canlı yayınında, Millet İttifakı'nın 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki olası adayları konuşuldu.

Programa konuk olan CHP'ye yakınlığıyla bilinen muhalif yazar Elfin Tataroğlu, adaylık konusunda 'üçüncü bir yol' olması gerektiğini ifade etti.

"ÜÇÜNCÜ YOL AÇABİLİYOR OLMAK LAZIM"

İhtimaller üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylıklarının her halükarda tartışılacağını belirten Tataroğlu, "Bunu belediyeler olarak düşünmeyin. Ankara'yı aday yapsanız İstanbul'un da olmasını çok sayıda bir kesim var. Orada bakın iki genel başkanla iki belediye başkanı arasındaki talep gerginliği tansiyonu yüksek. Burada CHP'nin genel başkanı olsa, İYİ Parti tabanı belki, 'Niye bizim genel başkanımız olmuyor' diyebilir. İstanbul olsa belki Ankara'dakiler 'Bizim belediye başkanımız daha iyiydi niye olmadı' diyebilir. Bu şeyden çıkıp aslında bir üçüncü yol açabiliyor olmak lazım." diye konuştu.

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"ERDOĞAN'IN BİR DÖNEM DAHA CUMHURBAŞKANLIĞINI KUTLAYALIM"

Tataroğlu'nun sözleri sonrası sunucu Fatih Altaylı'dan şaşırtan bir tepki geldi. Altaylı, konuğunun açıklamalarını gayet iyi anladığını vurgulayarak, "O zaman Tayyip Bey'in bir dönem daha cumhurbaşkanlığını kutlayalım hep beraber" dedi.

OYNAT 01:02 Fatih Altaylı: Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığı kutlu olsun Millet İttifakı'nın adayının kim olacağına ilişkin Habertürk TV'de yayınlanan programda değerlendirmelerde bulunan muhalif yazar Elfin Tataroğlu, adaylık konusunda 'üçüncü bir yol' olması gerektiğini ifade etti. İhtimaller üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylıklarının her halükarda tartışılacağını belirten Tataroğlu'nun sözleri sonrası sunucu Fatih Altaylı, 'O zaman Tayyip Bey'in bir dönem daha Cumhurbaşkanlığını kutlayalım' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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