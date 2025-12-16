Fatih Altaylı hakkında gerekçeli karar açıklandı: 'Cumhurbaşkanını ölümle tehdit etti'

suçundan eylemine uyan suçun işleniş biçimi, suç konusunun önemi, suçun işlendiği yer ve zaman, sanığın kasta dayalı kusurunun ağırlığı ile meydana gelen zararın ağırlığı göz önüne alınarak takdiren alt sınırdan bir miktar uzaklaşılarak cezalandırılmasına karar verildi. Sanığın eyleminin Cumhurbaşkanına karşı diğer fiili saldırı kapsamında değerlendirildiği belirtilerek artırım yapıldığı, ilgili hüküm uyarınca verilecek cezanın 5 yıldan az olamayacağı dikkate alınarak sanığın 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın aynı suç işleme kararının icrası kapsamında farklı zamanlarda birden fazla kez eylemini gerçekleştirmiş olması nedeniyle 1/4 oranında artırım yapıldığı, gerekçeye ilişkin diğer hususlar da değerlendirilerek sanığın 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği yazıldı.

Kararda, sanığın söylemleriyle katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın suikasta kurban gidebileceği veya öldürülebileceği yönünde tehditte bulunduğu, sanık tarafından verilen cevaplar incelendiğinde ise katılanın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesine ilişkin değerlendirmeler yapıldığı belirtildi. Sanığın söz konusu video içeriğini uluslararası bir platform olan YouTube üzerinden herkese açık şekilde paylaştığı, videonun yüz binlerce kez izlendiği nazara alındığında, sanığın tehdit söylemini iletme kastında bulunduğunun kabul edildiği kaydedildi. Sanığın söylemlerinin, hukuk düzenini cebir yoluyla değiştirmeye yönelen, nefret, ayrımcılık, düşmanlık ve şiddet yaratmaya yönelik ifadeler kapsamında kaldığı, bu nedenle düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği vurgulandı. Kararda; topluma sunulan, sınırlanmaması ve özgür bırakılması gereken ifade ya da haberin; toplumun ilgisini çeken, güncel ve kamu yararını gözeten bir tartışmayı içermesi, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmemesi, şiddete teşvik etmemesi, nefret veya ayrımcılık içermemesi, suçu ve suçluyu övmemesi, terör veya ayrılıkçı hareketleri meşrulaştırıp yüceltmemesi, başkalarının kişilik haklarını zedelememesi gerektiği belirtilerek, sanığın ifadelerinin bu ilkelere uymadığı ve şiddete teşvik edici nitelikte olduğu gerekçesiyle basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği yazıldı.