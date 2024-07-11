|
Gündem

Fatih'te cuma namazı kılan vatandaşlar küfürler savurmuştu: İstenen ceza belli oldu

İstanbul Fatih'te Esir Kemal Camii'nde cuma namazı kılan vatandaşları küfürlü sözler söyleyerek video kaydına alan 17 yaşındaki suça sürüklenen çocuğun 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

11:53 - 11/07/2024 Perşembe
IHA
Şahsın sosyal medyadan paylaştığı video büyük tepki toplamıştı.
Şahsın sosyal medyadan paylaştığı video büyük tepki toplamıştı.

İstanbul Fatih'te Esir Kemal Camii'nde 14 Haziran tarihinde cuma namazı kılan vatandaşları video kaydına alarak küfürlü sözler söyleyen ve bu anları sosyal medyada paylaşan suça sürüklenen çocuk M.D.A.'ya (17) yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, M.D.A.'nın paylaştığı görüntünün tüm sosyal medya sitelerinde yer aldığı aktarıldı.



Suçlamaları kabul ettiği belirtildi

Hazırlanan iddianamede, videonun sosyal medyada yer almasının akabinde M.D.A.'nın kimliğinin tespit edilerek gözaltına alındığı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi. Suça sürüklenen çocuk M.D.A.'nın ifadesine de yer verilen iddianamede, savunmasında paylaşımı kendisinin yaptığını, sözleri de kendisinin söylediğini ve suçlamayı kabul ettiğini söylediği belirtildi.



İki yıla kadar hapis talebi

İddianamede, suça sürüklenen çocuk M.D.A.'nın camide namaz kılan vatandaşları video kaydına alarak sarf ettiği sözler gerekçesiyle 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan yaşının küçük olması da dikkate alınarak 8 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Yargılama önümüzdeki günlerde İstanbul Çocuk Mahkemesi'nde başlayacak.



#İstanbul
#Fatih
#Cuma Namazı
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ÖSYM duyurdu! KPSS-2024/1 tercihleri başladı: İşte tercih kılavuzu detayları