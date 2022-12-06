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İSTANBUL

Fatih’te pitbullu saldırıya uğrayan polis ateş etti: Bir kişi öldü

Fatih’te, görev yaptığı birime giden polis memuru ile sahilde pitbull cinsi köpeği gezdiren üç kişi arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Polis memurunun, tartışma sırasında pitbull cinsi köpeklerle kendisine saldıran gruba ateş açması sonucu vurulan şüpheli, hastanede hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi DHA
Fatih’te pitbullu saldırıya uğrayan polis ateş etti: Bir kişi öldü
​Fatih’te yumruklu saldırıya uğrayan polis ateş etti: Bir kişi öldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saat 18.50 sıralarında görev mahalline gitmek üzere sivil kıyafetle Yenikapı Katip Kazım Mahallesi Langa Hisarı mevkisinde yürüyen polis memuru K.A ile pitbull cinsi iki köpeği gezdiren P.G, C.K. ve B.A.P. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sonrasında bu kişilerin köpeklerle birlikte saldırması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan K.A. saldırıyı bertaraf etmek amacıyla beylik tabancasıyla ateş açtı. Vurulan P.G. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Olayı duyan H.G.’nin yakınları hastaneye akın etti. Hastaneye çok sayıda polis ekibi de sevk edildi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Servisi girişinde toplanan çok sayıda kişi, polis ekipleriyle zaman zaman gerginlik yaşadı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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