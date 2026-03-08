Yeni Şafak
Fatma Nur öğretmenin ailesine ziyaret

8/03/2026, Pazar
G: 8/03/2026, Pazar
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Fatma Nur Öğretmenin ailesini ziyaret etti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir öğrencinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Biyoloji Öğretmeni Fatma Nur Çelik'in Konya'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefonla anne Arıcan'a taziyelerini iletti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, görev yaptığı okulda bir öğrencinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in Konya'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakanlar Tekin ve Çiftçi, merhum öğretmen Fatma Nur Çelik'in annesi Rukiye Arıcan ile kardeşi Cihan Çelik'e başsağlığı dileklerini iletti. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla anne Arıcan'a taziyelerini iletti. Milli Eğitim Bakanı Tekin, merhum öğretmenin adının görev yaptığı okula verileceğini ifade etti. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilk Belediye Meclisi toplantısında alınacak kararla Konya'da bir caddeye merhum öğretmenin adının verileceğini açıkladı. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu kararıyla Fatma Nur Çelik'in oğlunun yükseköğrenim hayatının sonuna kadar eğitim masraflarının karşılanacağı öğrenildi.



