Fenerbahçe dosyası yeniden açılıyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırının toplum hafızasında derin iz bıraktığını belirterek, “Bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için sürecin takipçisi olacağız” dedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da dosyaya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Başsavcılık, Trabzon 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kovuşturmaya yer olmadığı kararına yapılan itirazı reddetmesini hukuka aykırı bularak kararın “kanun yararına bozulmasını” istedi. Başsavcılığın istem yazısında, 4 Nisan 2015’te Çaykur Rizespor maçı sonrası Trabzon’un Sürmene ilçesinde Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse av tüfeğiyle ateş açıldığı, saldırıda şoför Ufuk Kıran’ın ağır yaralandığı hatırlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheliler Emre Altıntaş ve Nihat Saka hakkında “birden fazla kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan yürütülen incelemede yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verilmişti.

Başsavcılık ise mevcut delillerin kamu davası açılması için yeterli nitelikte olduğuna dikkat çekti. Yazıda, şüpheli Emre Altıntaş’ın telefonunun olay günü Fenerbahçe otobüsüyle benzer güzergahlarda sinyal verdiği, diğer şüpheli Nihat Saka’nın ise olay saatinde yoğun telefon trafiği bulunduğu belirtildi. Dosyada ayrıca olay bölgesinde görülen siyah Seat Leon marka aracın şüphelilerle bağlantılı olduğunun değerlendirildiği, olay yerinde bulunan Zafira marka av tüfeğiyle ilgili bazı incelemelerin de yeterince değerlendirilmediği kaydedildi. Başsavcılık, tüm bu delillerin mahkeme önünde tartışılması gerektiğini vurgulayarak, soruşturmanın ağır ceza kapsamındaki suçlar nedeniyle Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi gerektiğini ifade etti.