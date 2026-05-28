Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İzmir'deki izinsiz gösteride TOMA'ya zarar vermişti: Okul müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

İzmir'deki izinsiz gösteride TOMA'ya zarar vermişti: Okul müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

00:4028/05/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
TOMA’nın üstüne çıkıp zarar veren saldırgan tutuklandı
TOMA’nın üstüne çıkıp zarar veren saldırgan tutuklandı

İstanbul Valiliği, İzmir'deki izinsiz gösteride emniyete ait TOMA'ya çıkarak zarar verdiği gerekçesiyle tutuklanan D.Y.'nin, Fatih'te bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yaptığının belirlendiğini ve hakkında idari soruşturma başlatılarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği, İzmir'de düzenlenen izinsiz gösteri sırasında emniyete ait TOMA'ya çıkarak zarar verdiği gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin, Fatih'te bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yaptığının belirlendiğini ve görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 26 Mayıs'ta İzmir'de düzenlenen izinsiz gösteri sırasında emniyete ait TOMA'ya çıkarak zarar vermeye çalışan D.Y'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada,
"Şahsın, Fatih ilçesinde bulunan bir okulumuzda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı tespit edilmiştir. Şahıs, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 140. maddesi gereğince görevden uzaklaştırılırken konu ile ilgili idari yönden soruşturma süreci başlatılmıştır."
bilgisi verildi.


#İzmir
#Toma
#Görevden uzaklaştırılma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK? 1999 öncesi ve 2008 sonrası emeklilik şartları neler? Kadın - erkek yaş prim gün tablosu