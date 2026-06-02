FETÖ bitmedi darbe uykusunda

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından 10 yıl geçse de FETÖ tehdidi hâlâ sürüyor. Örgüt, bürokrasiden siyasete, eğitimden savunmaya kadar her alanda farklı kimlik ve maskelerle yeniden yapılanma arayışlarına devam ediyor. Sadece 2025 yılında yapılan 1000’e yakın operasyonda 1600 FETÖ’cünün tutuklanması, örgütle mücadelenin zafiyete uğraması durumunda Türkiye’nin yeniden organize bir ihanet girişimine maruz kalabileceğini ortaya koyuyor.

DERS ÇIKARILMADI PEŞ PEŞE GELDİ

Türkiye’de 27 Mayıs’la açılan darbeler perdesi, gerekli dersler alınmadığı için 12 Mart, 12 Eylül ve 28 Şubat’a uzandı. Zincirin son halkası ise 15 Temmuz FETÖ ihaneti oldu. Darbe girişiminin ardından örgüte ardı ardına darbeler indirildi. Elebaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla 40 yılda devletin kılcal damarlarına kadar sızan örgüt üyeleri, bir bir tasfiye edildi. Örgütün 1986’dan sonra sistematik olarak sızdığı Türk Silahlı Kuvvetleri’nden 150’si general olmak üzere 24 bini aşkın personel ihraç edildi. Eğitimden sağlığa, emniyetten üst düzey bürokrasiye kadar ihraç edilenlerin sayısı toplam 140 bine ulaştı. Son 10 yılda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 400 bine yakın şüpheliden 115 bini aşkını tutuklandı.

ÖRGÜT HÂLÂ CANLI

Ancak tüm bu temizliğe rağmen örgüt hâlâ canlılığını koruyor. ABD, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede kendi ekosistemini kuran örgüt, Türkiye’deki yapılanmaya milyonlarca dolar para aktarmaya devam ediyor. Türkiye’deki güncel yapılanma arayışları da sürüyor. 2025 yılında düzenlenen 1000’e yakın operasyonda 100 FETÖ’cünün tutuklanması, bu arayışı belgeliyor. Bu yılın sadece ilk 5 ayında düzenlenen operasyon sayısının 700’ü, gözaltı sayısının ise 1500’ü aşması, FETÖ tehlikesinin boyutlarını ortaya koyuyor. Gözaltına alınanlar arasında çok sayıda aktif görevde TSK personeli, bürokrat ve kamu çalışanının bulunması da endişeleri derinleştiriyor.

ELEMAN DEVŞİRİYORLAR

Operasyonlarda yakalanan FETÖ’cülerin verdiği bilgiler de bu canlılığı ortaya koyuyor. İtirafçı beyanları, örgütün hâlâ hücre evleri açtığını, okullardan öğrenci devşirdiğini ve başta TSK olmak üzere kamuya sızdırmak üzere militan yetiştirdiğini, örgüt içi izdivaçların devam ettiğini ortaya koyuyor. Örgütün yurt içi ve yurt dışından topladığı paralarla zincir işletmeler kurarak ekonomik yapılanma arayışında olduğu da güncel yapılanmaya ilişkin soruşturma belgelerine yansıyor.

KRİPTOLAR BÜROKRASİDE FAALİYET YÜRÜTÜYOR

40 yıllık gizli örgütlenmenin hâlâ etkin olduğu bürokrasideki kripto FETÖ’cüler de varlığını koruyor. Değişik kimliklere bürünen “renklendirilmiş” FETÖ’cüler, örgütün gizli ajandası doğrultusunda çalışmalarına devam ederken, bir üst kademeye geçmek için gününü bekliyor. Kritik projelere takoz olan örgüt üyeleri, temel hizmetlerde vatandaşı bezdirerek devletle milleti karşı karşıya getiriyor.

SİYASİ AYAĞI MEÇHUL

FETÖ’nün siyasi ayağı da hâlâ bilinmezliğini koruyor. CHP ve MHP’nin okyanus ötesinden kasetle dizaynı ile ilgili soruşturmalarda kumpası tezgahlayan taşeronlar tespit edilse de parti içindeki uzantıları hâlâ aydınlatılmayı bekliyor. AK Parti’de bir dönem parti organlarına nüfuz eden yapıların tam olarak tasfiye edilemediği konuşulanlar arasında. CHP içinde son günlerde yaşanan “FETÖ” tartışması da bu konunun acilen masaya yatırılması gerektiğine işaret ediyor.

MÜCADELE YAVAŞLARSA HAREKETE GEÇERLER

Bu endişe verici tablo, FETÖ ve kendini devletin üzerinde gören hiyerarşik yapılarla mücadelenin kurumsallaşarak kesintisiz bir şekilde devam etmesini zorunlu kılıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli çalışan bir denetim mekanizması kurulmasına ve devlet içerisindeki kapalı devre ilişki ağlarının ortaya çıkarılması gerektiğine işaret ediliyor. Aksi durumda 27 Mayıs'ta başlayıp 15 Temmuz'a uzanan darbeler zincirine yeni bir halka eklenmesi kaçınılmaz görülüyor.
















