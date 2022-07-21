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İSTANBUL

FETÖ bu kez Netflix’te bir film çevirecek

15 Temmuz darbe girişimine katılan Harp Okulu’nun FETÖ’cü öğrencilerini aklamak için “Mavi Otobüs” adında bir belgesel çeken FETÖ, rotayı Netflix’e kırdı. İstihbarat raporlarına göre örgüt, cezaevindeki üyeleri ve KHK ile kamudan ihraç edilenler için uluslararası platforma belgesel çekmek için girişimlerde bulunuyor.

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Şahin Şen Yeni Şafak
FETÖ bu kez Netflix’te bir film çevirecek
FETÖ’cü öğrencilerini aklamak için “Mavi Otobüs” filmini çektiler.

15 Temmuz darbe girişimine katılan Harp Okulu’nun FETÖ’cü öğrencilerini masum göstermek için “Mavi Otobüs” adlı skandal bir belgesel yayınlayan FETÖ’nün uluslararası dizi ve film platformu Netflix’te yayınlatmak üzere yeni bir belgesel çekmeye hazırlandığı ortaya çıktı.

YARGITAY SALIVERDİ

  • Darbe girişimini uluslararası arenada yok saydırmak için elinden geleni yapan FETÖ, darbe girişimi gecesi Yalova’dan İstanbul’a gelerek darbeye karşı sokağa çıkan insanlara ve polise ateş açan, tutuklandıktan sonra Yargıtay’ın skandal kararıyla serbest kalan askeri öğrenciler için “Mavi Otobüs” belgeselini çekmişti.

KHK’LI AİLELER OLACAK

FETÖ’nün çocukluklarından itibaren özel yetiştirip TSK’ya sızdırdığı Harp Okulu’nun FETÖ’cü askeri öğrencilerini masum gösteren belgeselinin ardından, şimdi de KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile kamudan ihraç edilmiş ve ailesi cezaevinde bulunan FETÖ’cüler için belgesel çekme hazırlığında olduğu istihbarat raporlarına yansıdı. FETÖ’nün KHK’lılar platformu içerisinde sorumlu olarak faaliyet yürüten FETÖ’cüler internet tabanlı programlar üzerinden “Anne ya da babası veya her ikisi de cezaevinde olan FETÖ üyelerinin çocuklarının yaşantıları” konulu bir belgesel projesi üzerinde toplantılar yaptığı belirlendi.

ABD’DE PROPAGANDA

FETÖ’nün çekeceği belgeseli, yüksek izleyici kitlesine sahip olan uluslararası dizi ve film platformu Netflix ve benzeri yayın platformlarında yayınlatmak için girişimlerde bulunacağı da istihbarat birimlerince tespit edildi. FETÖ’nün yurtdışındaki yayın organlarından olan ABD merkezli Advocates of Silenced Turkey (AST) üzerinden yurtdışına firar eden tanınmış FETÖ’cülere yayınlar yaptırarak propaganda yaptığı da belirlendi.

FETOBÜS yalanı büyük tepki çekti

  • Çalıntı sorularla Hava Harp Okulu’na sokulan ve 15 Temmuz gecesi darbe girişimine katılmak için Yalova’dan İstanbul’a getirilen FETÖ’cü öğrenciler, Mavi Otobüs adlı bir yapıma imza atmıştı. Gerçeklerin çarpıtıldığı videoda, vatandaşa kurşun yağdıran askeri öğrencilerin suçsuz olduğu iddia edilmişti. FETÖ’nün çekeceği KHK belgesinin ikinci Mavi Otobüs olacağı belirtiliyor. Öte yandan CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun FETÖ darbe girişimi sonrasında tutuklanan ve tahliye olan askeri öğrenci Taha Furkan Çetinkaya ile bir araya gelmesi gazi ve şehit yakınlarını üzmüştü.
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