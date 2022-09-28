FETÖ elebaşı Fethullah Gülen Yunanistan'a sahip çıkıp Türkiye'ye hakaret etti

Bu yılın ortalarına kadar ilişkilerin yolunda seyrettiği Ankara-Atina hattında tansiyon her geçen gün artıyor. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim, ABD'ye ait zırhlı araç ve tankların Türkiye'nin çok yakınındaki adalara çıkarılmasıyla farklı bir boyut kazanırken, terör örgütlerine kucak açan Yunanistan terörün sesi olmaya devam ediyor.

FETÖ'cülerin sığınağı haline gelen Yunanistan şimdi de örgüt elebaşı Fethullah Gülen'e mikrofon uzattı.

Yunan medyasından Alpha TV'ye konuşan Gülen, Yunanistan'a methiyeler dizerken Türkiye'ye ise hakaretler savurdu.

ÇİRKİN BENZETME

FETÖ elebaşı Gülen, "bizimkiler sarhoş gibi davranıyorlar" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'ı uyarılarına değinen teröristbaşı, Yunanistan'ın dünya kültür mirasının gelişimine temel olduğunu söyledi:

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"Bizimkiler sarhoş gibi davranıyorlar. Yunan adalarını işgal gibi anlamsız şeyler söylüyorlar. Yunanistan, dünyadaki kültürlerin gelişime dayanak olmuştur. Yunanistan, birçok insana kucak açan küçük bir ülke. Bu önemli ve herkes tarafından takdir edilmeli. Bazıları atmosferi bozmak ve suyu bulandırmak için çok çalışıyor."

FETÖ'CÜLERİN İLK KAÇIŞ NOKTASI: YUNANİSTAN

15 Temmuz 2016'dan bu yana çoğu FETÖ üyesi yaklaşık 20 bin Türk vatandaşı, Ege Adaları veya Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçiş yaptı. Bir kısmı buradan Avrupa'nın diğer ülkelerine geçerken, yaklaşık 9 bini ise Yunanistan'da siyasi sığınma talebinde bulundu.

KANTER DE ATİNA'YI SAVUNMUŞTU

Geçtimiz günlerde de FETÖ'cü Enes Kanter yine Alpha TV'ye konuşmuş, Türkiye ve Erdoğan'ı hedef alan ifadeler kullanmıştı. FETÖ'cü Kanter, Erdoğan'ın Yunanistan için söylediği sözlerin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, "Yunanistan mültecileri çok sıcak karşılıyor" dedi

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GÜNDEM FETÖ'cü Enes Kanter ihanette boyut atladı: Yunan TV'sinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı