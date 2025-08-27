FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü sahte kimlikle yakalandı

Yeni Şafak
16:0727/08/2025, Çarşamba
DHA
FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen ve hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski ilçe emniyet müdürü E.C. Muğla'da sahte kimlikle yakalandı.

Sivas'ın Gölova ilçesinde ilçe emniyet müdürü olarak görev yaparken 2018'de FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan ihraç edilen E.C.'nin, Muğla'nın Fethiye ilçesinde olduğu belirlendi.


Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmasıyla tespit edilen E.C., düzenlenen operasyonla yakalandı. Hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.C., üzerinde sahte kimlik ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi.


Gözaltına alınan E.C., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



