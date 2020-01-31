FETÖ imamı istedikleri kadınla evlenmeyen astsubayı dövmüş: Bu kadınla evlenemezsin

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında yakalanan astsubay A.Y, istedikleri kadınla evlenmediği için örgüt mensuplarının kendisini darbettiğini anlattı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'deki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Batman'da gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan jandarma astsubay A.Y. ifadesinde, örgütle tanışmasının üniversite yıllarına dayandığını belirtti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Zile Meslek Yüksekokulunu kazandığı dönemde, babasını Silifke Işık Dershanesinden telefonla arayan kişinin "kendisini öğrenci evine yerleştirebileceklerini" söylediğini aktaran A.Y, "O dönem Kredi ve Yurtlar Kurumu başvurusu için geç kalmıştım. Ahmet olarak bildiğim öğretmen Silifke'de 'Işık Dershanesine gelsin, yüz yüze tanışalım' dediği için bu dershaneye gittim. Ahmet irtibat numarasını vererek 'Tokat'a bilet almamı, o tarihte beni orada kendilerinden birilerinin karşılayacağını' söyledi." ifadelerini kullandı.

KASADA SADECE 1 DOLAR VARDI

A.Y, Zile'de örgüte ait evlerde ve yurtlarda kaldığını dile getirerek "Yurtta 'Samet' kod adlı müdürün odasındaki kasada 1 dolar gördüm. Ağabey hayırdır koca kasada sadece 1 dolar mı saklıyorsun dedim. Kendisi de bana 'Koçum bunu hoca efendi yani Fetullah Gülen gönderdi. Bu siftah parası, ondan dolayı bizim için değerli' diyerek kasayı kapattı." şeklinde konuştu.

SEN SINAVA GİR GERİSİ HALLOLUR

A.Y, o dönemde bir konsere gittiği için yurttan atılmak ve astsubay yapılmamakla tehdit edildiğini belirtti.

Askeri okula gitmek istediğini öğrenen "Tarık" kod adlı kişinin, "Askeri okul sınavlarına girmek istiyormuşsun, biz seni istersen astsubay yaparız. Sen sınavlara gir, gerisi bir şekilde hallolur." şeklinde konuştuğunu da aktaran A.Y, şunları kaydetti:

"Tarık'ın yönlendirmesiyle Tokat il merkezindeki örgüte ait bir evde Semih, Hasan ve ismini hatırlamadığım bir kişiyle askeri okul sınavlarına hazırlandık. İsmini hatırlayamadığım bu kişi evde ders çalışırken başımızda dururdu. 2013 yılında jandarma astsubaylık sınavı Samsun'da yapıldı. Sınava Hasan ve Semih ile birlikte gittik. Piyade astsubaylık sınavı ise Ankara'da yapıldı, buna da girdik. Bu sınavların ikisini de kazanarak mülakata girmeye hak kazandım. Jandarma astsubaylık sınavını Hasan ve Semih de kazanmıştı. Tarık üçümüzden de 'yaz döneminde evlerimize bir ay gitmememizi' istedi ve bize 'manevi yükleme yapacağını' söyledi. Gidecek yerimiz olmadığı için bunu kabul ettik."

BU KIZLA EVLENEMEZSİN BİZİM GÖSTERDİĞİMİZ KIZLA EVLENECEKSİN

A.Y, Tarık'ın yanı sıra "Süleyman" kod adlı kişinin de kaldıkları eve gidip gelmeye başladığını belirterek "Bunlar bize Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışanların çoğunun münafık olduklarını, okulda sabırlı olmamız gerektiğini, sürekli sure okuyarak sabretmemizi, namazlarımızı açıktan kılmamamızı, ima ile gözle kılmamızı söylüyorlardı. Abdestimizi teyemmüm ile almamızı anlatıyorlardı. Okuldaki yemin töreninden sonra dışarı çıkma iznimizde bizimle irtibata geçeceklerini söylediler. Rütbe aldıktan sonra da yine örgüte ait evlerde 3-4 kişilik gruplar halinde kalmamızı istediler." ifadelerini kullandı.

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Örgütün evlerinde kaldığı süreçte sürekli telkinlerde bulunulduğunu bildiren A.Y, şunları anlattı:

"O dönemde şu an eşim olan E.Y. ile flört aşamasındaydım. Bunu Ali kod adlı kişi biliyordu ve bunu Tarık kod adlı kişiye söylemişti. Bundan dolayı bana 'sen bizim dediğimiz kişi ile evleneceksin, biz sana evleneceğin kişiyi göstereceğiz. Bu kızla evlenemezsin' dediler. Bu nedenle sürekli tartışıyorduk. Hatta bir seferinde kavga ettik, Ali ile o derece ileri gittik ki karnıma yumruklar atarak boğazımı sıktı. Semih ve Hasan araya girerek bizi ayırdı. Hatta eşim ile görüşmemem için Tarık telefonumu elimden aldı."

A.Y, askeri okula başladıktan sonra çarşı iznine çıkamadığı için örgütten kimseyle telefonla görüşmediğini kaydetti.

Bu nedenle Tarık'ın babasına telefonla ulaştığını ifade eden A.Y, "Babam beni telefonla arayarak, Tarık'ın kendisini tehdit ettiğini, 'Oğluna söyle bizimle iletişime geçmiyor. Bu sebepten dolayı onu okuldan attırız' dediğini anlattı. Babam Tarık'ın telefon numarasını vererek aramamı istedi. Çarşıya çıktığımda onu aradım. Tarık telefonda bana 'Neden bizimle irtibata geçmiyorsun, biz seni astsubay yaptık, yoksa seni okuldan attırırız' diyerek tehdit etti. Bundan dolayı korktum, daha sonra da örgüttekilerle görüşmeye devam ettim." itirafında bulundu.