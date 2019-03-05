FETÖ işi sicil dosyası

FETÖ’nün TSK’daki yapılanmasına büyük darbe vuran ankesörlü telefon soruşturmasına, en büyük soru hırsızlığı olarak tarihe geçen 2010 KPSS davasının sanıklarından Hakan Meşhur’un da takıldığı ortaya çıktı. Daha önceki ifadelerinde FETÖ irtibatını inkar eden Meşhur, ankesör soruşturmasında itirafçı oldu.

ASKERLERİ ANKESÖRDEN ARARDIM

Örgüt içerisinde ‘Serdar’ kod adını kullandığını kaydeden şüpheli Meşhur, “Her yıl farklı jandarma personeliyle gruplar halinde ilgilendim. Bu kişiler görüşmeye geldiklerinde bir sonraki toplantının yeri ve zamanı ayarlanırdı. Ancak toplantıya gelmeyen ve aksatan kişileri Van’daki ankesörlü-sabit hatlardan arayıp irtibata geçerdim. Farklı ankesörlü hatlardan aramaya özen gösterirdim. Zaman aralıkları ile arardım. Bu kişiler benle irtibata geçemezdi” dedi.

ŞİFRELİ ‘MAHREM’ BELLEK

Meşhur, örgüt üyesi asker ve öğretmen pozisyonundaki öğretmenlerle ilgili tüm bilgilerin şifreli flaş belleklerde tutulduğunu ifadesinde anlattı. Flaş belleklerin ‘müdür yardımcısı’ ve ‘müdür’de bulunduğunu söyleyen şüpheli, “Bu flaş bellekler bilgisayara takıldığı zaman açılan ekrana şifre girerek açılırdı. Gelen sayfada her öğretmen ve her öğrencinin sayfası açılıyordu. Bu sayfalarda kişinin memleket, iletişim, evli-bekar durumu, hangi illerde görev yaptığı, himmet takipleri, okuduğu kitaplar, bir önceki

örgüt içerisinde ilgilenen kişilerin şahıs hakkındaki yorumu gibi manevi takip ve diğer bilgileri bulunurdu” ifadelerini kullandı.

‘MAHREM’LİKTEN ALINDI

Yargılandığı 2010 KPSS hırsızlığı davasında, soruların çok kolay olduğu için karalama bile yapmadan çözebildiğini iddia ederek suçlamaları inkar eden Meşhur, soruların kendisine verildiğini de itiraf etti. Meşhur, soru hırsızlığını şöyle anlattı: “Sınavdan iki gün önce örgüt adına kiralanan eve çağırıldım. Yemin ettirildikten sonra Eğitim Bilimleri soru ve cevaplarını aldım. Girmiş olduğum sınavda bire bir aynısı çıktı. 2015 yılında operasyonlar başladıktan sonra Önder kod adlı Yücel Gökmen’e devretmem söylendi. Ben de sorumlu olduğum öğretmenleri ve askerleri bu kişiye devrettim.”

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Bilgiler USB ile geliyordu

ByLock kullanıcısı olduğu ve elebaşı Fetullah Gülen’in talimatının ardından Bank Asya’ya para yatırdığı belirlenen şüpheli Hakan Meşhur, telefon, laptop, flaş bellek ve hattın kullanılacak dijital müdür pozisyonundaki mahrem imam tarafından ayarlandığı söyledi. Meşhur, ataması çıkan askeri personelin bilgilerinin de flaş bellekle müdüre geldiğini belirtti.